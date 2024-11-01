https://1prime.ru/20241101/geely--852545872.html

В России начались продажи обновленного Geely Okavango со смарт-опциями

В России начались продажи обновленного Geely Okavango со смарт-опциями - 01.11.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи обновленного Geely Okavango со смарт-опциями

Семиместный китайский кроссовер Geely Okavango дебютировал на российском рынке в начале года и уже получил обновление. Об этом рассказывает Autonews.ru со... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T15:41+0300

2024-11-01T15:41+0300

2024-11-01T15:42+0300

экономика

автомобили geely

модернизация

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Семиместный китайский кроссовер Geely Okavango дебютировал на российском рынке в начале года и уже получил обновление. Об этом рассказывает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу бренда.Теперь во всех версиях Okavango, а в на российском рынке автомобиль доступен в комплектациях Luxury и Flagship, лобовые стекла обогреваются полностью, тогда как раньше обогревалась только зона стеклоочистителей.Топовую версию Flagship производитель оснастил дополнительными системами безопасности. Например, комплексом контроля полосы движения, который состоит из двух систем - системой удержания авто в полосе движения и системой экстренного удержания автомобиля в полосе движения. Вместе с тем в Okavangoпоявилась система автоматического экстренного торможения.Также в комплектации Flagship появилась возможность автоматически переключать дальний свет на ближний и обратно в зависимости от приближения к встречному или попутному авто. Помимо этого топовая версия была оснащена адаптивным круиз-контролем.Цена нового Geely Okavango - от 3 528 990 рублей без учета скидок в базовой версии, а в комплектации Flagship - 3 798 990 рублей.

https://1prime.ru/20241031/avtomobil-852534350.html

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автомобили geely, модернизация