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В России начались продажи обновленного Geely Okavango со смарт-опциями - 01.11.2024, ПРАЙМ
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В России начались продажи обновленного Geely Okavango со смарт-опциями
В России начались продажи обновленного Geely Okavango со смарт-опциями - 01.11.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи обновленного Geely Okavango со смарт-опциями
Семиместный китайский кроссовер Geely Okavango дебютировал на российском рынке в начале года и уже получил обновление. Об этом рассказывает Autonews.ru со... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T15:41+0300
2024-11-01T15:42+0300
экономика
автомобили geely
модернизация
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Семиместный китайский кроссовер Geely Okavango дебютировал на российском рынке в начале года и уже получил обновление. Об этом рассказывает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу бренда.Теперь во всех версиях Okavango, а в на российском рынке автомобиль доступен в комплектациях Luxury и Flagship, лобовые стекла обогреваются полностью, тогда как раньше обогревалась только зона стеклоочистителей.Топовую версию Flagship производитель оснастил дополнительными системами безопасности. Например, комплексом контроля полосы движения, который состоит из двух систем - системой удержания авто в полосе движения и системой экстренного удержания автомобиля в полосе движения. Вместе с тем в Okavangoпоявилась система автоматического экстренного торможения.Также в комплектации Flagship появилась возможность автоматически переключать дальний свет на ближний и обратно в зависимости от приближения к встречному или попутному авто. Помимо этого топовая версия была оснащена адаптивным круиз-контролем.Цена нового Geely Okavango - от 3 528 990 рублей без учета скидок в базовой версии, а в комплектации Flagship - 3 798 990 рублей.
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автомобили geely, модернизация
Экономика, автомобили Geely, модернизация
15:41 01.11.2024 (обновлено: 15:42 01.11.2024)
 
В России начались продажи обновленного Geely Okavango со смарт-опциями

Geely представил обновленный семиместный кроссовер Okavango в России.

© flickr.com / robennalsКитайский автопроизводитель Geely
Китайский автопроизводитель Geely - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© flickr.com / robennals
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Семиместный китайский кроссовер Geely Okavango дебютировал на российском рынке в начале года и уже получил обновление. Об этом рассказывает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу бренда.
Теперь во всех версиях Okavango, а в на российском рынке автомобиль доступен в комплектациях Luxury и Flagship, лобовые стекла обогреваются полностью, тогда как раньше обогревалась только зона стеклоочистителей.
Топовую версию Flagship производитель оснастил дополнительными системами безопасности. Например, комплексом контроля полосы движения, который состоит из двух систем - системой удержания авто в полосе движения и системой экстренного удержания автомобиля в полосе движения. Вместе с тем в Okavangoпоявилась система автоматического экстренного торможения.
Также в комплектации Flagship появилась возможность автоматически переключать дальний свет на ближний и обратно в зависимости от приближения к встречному или попутному авто. Помимо этого топовая версия была оснащена адаптивным круиз-контролем.

Цена нового Geely Okavango - от 3 528 990 рублей без учета скидок в базовой версии, а в комплектации Flagship - 3 798 990 рублей.
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Экономикаавтомобили Geelyмодернизация
 
 
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