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Американская мечта разбита: жители Запада надеются на Россию

Американская мечта разбита: жители Запада надеются на Россию - 01.11.2024, ПРАЙМ

Американская мечта разбита: жители Запада надеются на Россию

Москва ежедневно получает около 15 запросов на иммиграцию — с 2021 года около 3,5 тысячи граждан западных государств обосновались в России, пишет британское... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T11:58+0300

2024-11-01T11:58+0300

2024-11-01T12:17+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Москва ежедневно получает около 15 запросов на иммиграцию — с 2021 года около 3,5 тысячи граждан западных государств обосновались в России, пишет британское издание The Spectator.Как отмечается, основными мотивами для переезда служат проблемы с религиозной свободой, обязательная вакцинация от коронавируса, политические преследования.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДепутат Госдумы Мария Бутина помогает таким западным иммигрантам. Губернатор Нижегородской области запустил программу для привлечения иммигрантов. Бутина организует демонстрации и встречи для новоприбывших.Издание приводит пример таких иммигрантов. Американский журналист Тофуриус Максимус Крейн переехал в Россию из-за политических преследований. Католик из Техаса Джозеф Шуцман иммигрировал по мотивам религиозной свободы. Британский финансовый консультант Дин Стэндли обосновался в Москве из-за оптимистических ожиданий от экономических возможностей и чувства обретения свободы.Причины переезда различны. Религиозные консерваторы хотят растить детей в условиях свободы совести. Политические мотивы являются определяющими для участников бунта на Капитолийском холме и активистов, преследуемых со стороны ФБР. Экономические мотивы включают низкие налоги и возможность легально переводить деньги.Как отмечается в публикации, Россия имеет спорное прошлое в отношении иммиграции. Императрица Екатерина Вторая вербовала иностранцев в Новороссию. В 1920-х годах американские коммунисты переехали в СССР, но оказались в ГУЛАГе. В 1990-х годах западные предприниматели и журналисты хлынули в Москву, но после санкций их осталось мало.Президент Владимир Путин надеется превратить Россию в убежище для консерваторов, указывает автор. Депутат Бутина, которая некоторое время жила в США, но потом была там осуждена и попала в тюрьму, считает, что для многих западных людей надежда теперь в России."Раньше я считала, что Америка — это сияющий город на холме. Но эта американская мечта разбита, ее больше нет... Теперь для многих западных людей надежда — это Россия. И мы готовы их приветствовать”, — отмечает парламентарий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин