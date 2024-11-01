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Фондовые индексы США устремились вверх

Фондовые индексы США устремились вверх - 01.11.2024, ПРАЙМ

Фондовые индексы США устремились вверх

Основные фондовые индексы США заметно растут в пятницу после публикации данных по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов. | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T17:35+0300

2024-11-01T17:35+0300

2024-11-01T17:36+0300

экономика

фондовые индексы сша

рост

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно растут в пятницу после публикации данных по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.18 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 1,03% - до 42 193,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,26%, до 18 323,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,02% - до 5 763,7 пункта. Безработица в США в октябре ожидаемо осталась на уровне сентября в 4,1%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 12 тысяч при прогнозе роста на 113 тысяч. По словам аналитиков, данные укрепили ожидания рынков понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). "Что касается денежно-кредитной политики, то этот отчет поможет ФРС обрести уверенность в том, что на следующем заседании она пойдет на понижение ставки, учитывая смещение акцента с инфляции на рынок труда", - сказал агентству Блумберг глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers Флориан Иелпо (Florian Ielpo). Также в пятницу Институт управления поставками опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре неожиданно снизился - до минимальных с июля прошлого года 46,5% с 47,2% месяцем ранее. Трейдеры также продолжают оценивать корпоративную отчетность. Акции Intel растут в цене на 5,5% на фоне сильного показателя выручки в третьем квартале. А бумаги Amazon дорожают на 6,4%, чистая прибыль компании в третьем квартале подскочила в 1,6 раза, выручка оказалась выше ожиданий.

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фондовые индексы сша, рост