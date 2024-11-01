Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США устремились вверх - 01.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241101/indeksy-852548807.html
Фондовые индексы США устремились вверх
Фондовые индексы США устремились вверх - 01.11.2024, ПРАЙМ
Фондовые индексы США устремились вверх
Основные фондовые индексы США заметно растут в пятницу после публикации данных по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T17:35+0300
2024-11-01T17:36+0300
экономика
фондовые индексы сша
рост
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/51/841335161_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_24eba898a5ec7cfa49b2212909129231.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно растут в пятницу после публикации данных по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.18 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 1,03% - до 42 193,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,26%, до 18 323,23 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,02% - до 5 763,7 пункта. Безработица в США в октябре ожидаемо осталась на уровне сентября в 4,1%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 12 тысяч при прогнозе роста на 113 тысяч. По словам аналитиков, данные укрепили ожидания рынков понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). "Что касается денежно-кредитной политики, то этот отчет поможет ФРС обрести уверенность в том, что на следующем заседании она пойдет на понижение ставки, учитывая смещение акцента с инфляции на рынок труда", - сказал агентству Блумберг глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers Флориан Иелпо (Florian Ielpo). Также в пятницу Институт управления поставками опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре неожиданно снизился - до минимальных с июля прошлого года 46,5% с 47,2% месяцем ранее. Трейдеры также продолжают оценивать корпоративную отчетность. Акции Intel растут в цене на 5,5% на фоне сильного показателя выручки в третьем квартале. А бумаги Amazon дорожают на 6,4%, чистая прибыль компании в третьем квартале подскочила в 1,6 раза, выручка оказалась выше ожиданий.
https://1prime.ru/20241028/indeksy-852474993.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/51/841335161_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_cd6149cfc0965958e7605d9dcc0b9258.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фондовые индексы сша, рост
Экономика, фондовые индексы США, рост
17:35 01.11.2024 (обновлено: 17:36 01.11.2024)
 
Фондовые индексы США устремились вверх

Фондовые индексы США растут на 1% после выхода данных по рынку труда

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно растут в пятницу после публикации данных по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.18 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 1,03% - до 42 193,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,26%, до 18 323,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,02% - до 5 763,7 пункта.
Безработица в США в октябре ожидаемо осталась на уровне сентября в 4,1%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 12 тысяч при прогнозе роста на 113 тысяч. По словам аналитиков, данные укрепили ожидания рынков понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
"Что касается денежно-кредитной политики, то этот отчет поможет ФРС обрести уверенность в том, что на следующем заседании она пойдет на понижение ставки, учитывая смещение акцента с инфляции на рынок труда", - сказал агентству Блумберг глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers Флориан Иелпо (Florian Ielpo).
Гонконгская фондовая биржа, Китай
Гонконгская биржа начнет публиковать индексы Bitcoin и Ethereum
28 октября, 17:22
Также в пятницу Институт управления поставками опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре неожиданно снизился - до минимальных с июля прошлого года 46,5% с 47,2% месяцем ранее.
Трейдеры также продолжают оценивать корпоративную отчетность. Акции Intel растут в цене на 5,5% на фоне сильного показателя выручки в третьем квартале. А бумаги Amazon дорожают на 6,4%, чистая прибыль компании в третьем квартале подскочила в 1,6 раза, выручка оказалась выше ожиданий.
 
Экономикафондовые индексы СШАрост
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала