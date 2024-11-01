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Газ вместо доллара. О чем договорились Россия и Иран

Газ вместо доллара. О чем договорились Россия и Иран - 01.11.2024, ПРАЙМ

Газ вместо доллара. О чем договорились Россия и Иран

Россия и Иран провели ряд встреч на высоком уровне для укрепления договора о сотрудничестве на 20 лет, договорившись ускорить сделки по разведке, добыче и... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T10:05+0300

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энергетика

россия

иран

газ

дедолларизация

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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия и Иран провели ряд встреч на высоком уровне для укрепления договора о сотрудничестве на 20 лет, договорившись ускорить сделки по разведке, добыче и продаже газа на сумму 40 миллиардов долларов, пишет американское издание OilPrice. Как отмечается, Россия наряду с Китаем получит право первого выбора на ключевых газовых месторождениях Ирана.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже две страны усиливают переход к использованию местных валют в сделках. Это связано с желанием снизить зависимость от доллара и укрепить позиции в мировой экономике.Прокладка маршрутов через Ближний Восток и за его пределы для транспортировки газа и нефти сулит геополитические стратегические преимущества. Иран и Россия планируют создать энергетический канал, который обеспечит прямую связь между странами. Этот канал также может стать частью коридора, который Иран пытается создать с 1979 года.Шанхайская организация сотрудничества, возглавляемая Китаем и Россией, активно работает над отходом от доллара. Организация стремится к многополярному миру и играет важную роль в геополитической интеграции.Кроме того, у России обширное военное присутствие вдоль побережья Сирии. Совместные контракты на разведку и добычу нефти и газа укрепят связи между Тегераном и Дамаском. При этом важно то, что нефтегазовые компании имеют право размещать сотрудников безопасности на этих объектах.Ранее прошли встречи на высоком уровне между Россией и Ираном, где Россию представляли премьер-министр Михаил Мишустин и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Президент Владимир Путин встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На этих встречах основное внимание уделялось ратификации Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, иран, газ, дедолларизация