https://1prime.ru/20241101/klopy-852541758.html

Роспотребнадзор проверяет сообщения о клопах в верхней одежде в ТЦ Москвы

Роспотребнадзор проверяет сообщения о клопах в верхней одежде в ТЦ Москвы - 01.11.2024, ПРАЙМ

Роспотребнадзор проверяет сообщения о клопах в верхней одежде в ТЦ Москвы

Управление Роспотребнадзора по Москве взяло на контроль сообщения об обнаружении клопов при распаковке верхней одежды в столичном торговом центре, сообщила... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T12:04+0300

2024-11-01T12:04+0300

2024-11-01T12:04+0300

клопы

нашествие клопов

афимолл сити

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Управление Роспотребнадзора по Москве взяло на контроль сообщения об обнаружении клопов при распаковке верхней одежды в столичном торговом центре, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что в ТЦ "Афимолл" в коробках с новой коллекцией верхней одежды обнаружены лесные клопы. "Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве взяли на контроль сообщения, размещенные в Telegram-каналах о том, что сотрудники столичного торгового центра обнаружили клопов при распаковке зимней коллекции верхней одежды. По информации указанного источника, партия товара прибыла в Москву из Казахстана", - говорится в сообщении. РИА Новости пока не получило ответ от ТЦ на свой запрос.Ранее СМИ сообщали о нашествии клопов в отелях турецкой Анталии, пострадавшие туристы были вынуждены обратиться в местные больницы.

https://1prime.ru/20231211/842527703.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

клопы, нашествие клопов, афимолл сити