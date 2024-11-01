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Роспотребнадзор проверяет сообщения о клопах в верхней одежде в ТЦ Москвы
Роспотребнадзор проверяет сообщения о клопах в верхней одежде в ТЦ Москвы - 01.11.2024, ПРАЙМ
Роспотребнадзор проверяет сообщения о клопах в верхней одежде в ТЦ Москвы
Управление Роспотребнадзора по Москве взяло на контроль сообщения об обнаружении клопов при распаковке верхней одежды в столичном торговом центре, сообщила... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T12:04+0300
2024-11-01T12:04+0300
2024-11-01T12:04+0300
клопы
нашествие клопов
афимолл сити
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Управление Роспотребнадзора по Москве взяло на контроль сообщения об обнаружении клопов при распаковке верхней одежды в столичном торговом центре, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что в ТЦ "Афимолл" в коробках с новой коллекцией верхней одежды обнаружены лесные клопы. "Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве взяли на контроль сообщения, размещенные в Telegram-каналах о том, что сотрудники столичного торгового центра обнаружили клопов при распаковке зимней коллекции верхней одежды. По информации указанного источника, партия товара прибыла в Москву из Казахстана", - говорится в сообщении. РИА Новости пока не получило ответ от ТЦ на свой запрос.Ранее СМИ сообщали о нашествии клопов в отелях турецкой Анталии, пострадавшие туристы были вынуждены обратиться в местные больницы.
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клопы, нашествие клопов, афимолл сити
клопы, нашествие клопов, Афимолл сити
Роспотребнадзор проверяет сообщения о клопах в верхней одежде в ТЦ Москвы
Роспотребнадзор проверяет сообщения о клопах в верхней одежде в московском ТЦ
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Управление Роспотребнадзора по Москве взяло на контроль сообщения об обнаружении клопов при распаковке верхней одежды в столичном торговом центре, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что в ТЦ "Афимолл" в коробках с новой коллекцией верхней одежды обнаружены лесные клопы.
"Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве взяли на контроль сообщения, размещенные в Telegram-каналах о том, что сотрудники столичного торгового центра обнаружили клопов при распаковке зимней коллекции верхней одежды. По информации указанного источника, партия товара прибыла в Москву из Казахстана", - говорится в сообщении.
РИА Новости пока не получило ответ от ТЦ на свой запрос.
Ранее СМИ сообщали о нашествии клопов в отелях турецкой Анталии, пострадавшие туристы были вынуждены обратиться в местные больницы.
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