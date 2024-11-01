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ЦБ ужесточает выдачи потребкредитов под залог автомобиля - 01.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ ужесточает выдачи потребкредитов под залог автомобиля
ЦБ ужесточает выдачи потребкредитов под залог автомобиля - 01.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ ужесточает выдачи потребкредитов под залог автомобиля
Банк России повышает надбавки по потребительским кредитам под залог транспортных средств, это коснется заемщиков с ПДН (предельной долговой нагрузкой) более 50% | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T05:50+0300
2024-11-01T05:50+0300
экономика
кредит
банк россии
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Банк России повышает надбавки по потребительским кредитам под залог транспортных средств, это коснется заемщиков с ПДН (предельной долговой нагрузкой) более 50% и должно дестимулировать банки выдавать залоговые кредиты гражданам с уже высокой долговой нагрузкой, соответствующая норма вступает в силу с 1 ноября. "Чтобы ограничить рост долговой нагрузки заемщиков и регулятивный арбитраж, Банк России повышает с 1 ноября 2024 года макропруденциальные требования к капиталу банков по нецелевым потребительским кредитам под залог транспортных средств. Повышение надбавок в сегменте ПДН более 50% будет дестимулировать выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой", - сообщил регулятор. Надбавки к коэффициентам риска в отношении нецелевых потребительских кредитов с залогом транспортного средства, предоставленных с 1 ноября с ПДН 50-60% составят 1,7, с ПДН 60-70% составят 2, если у заемщика ПДН составляет 70-80%, то надбавка будет 2,3, при ПДН более 80% - 2,9. Регулятор отмечает, что расширяются практики предоставления банками нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств. Если до 2023 года их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских кредитов по сектору в целом, то во втором квартале 2024 года она превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов. "Во втором квартале 2024 года около 40% нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств было предоставлено заемщикам с ПДН более 80% (необеспеченных потребительских кредитов - только 12%)", - поясняет регулятор.
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кредит, банк россии
Экономика, кредит, Банк России
05:50 01.11.2024
 
ЦБ ужесточает выдачи потребкредитов под залог автомобиля

Банк России ужесточает выдачи потребительских кредитов под залог автомобиля

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Банк России повышает надбавки по потребительским кредитам под залог транспортных средств, это коснется заемщиков с ПДН (предельной долговой нагрузкой) более 50% и должно дестимулировать банки выдавать залоговые кредиты гражданам с уже высокой долговой нагрузкой, соответствующая норма вступает в силу с 1 ноября.
"Чтобы ограничить рост долговой нагрузки заемщиков и регулятивный арбитраж, Банк России повышает с 1 ноября 2024 года макропруденциальные требования к капиталу банков по нецелевым потребительским кредитам под залог транспортных средств. Повышение надбавок в сегменте ПДН более 50% будет дестимулировать выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой", - сообщил регулятор.
Надбавки к коэффициентам риска в отношении нецелевых потребительских кредитов с залогом транспортного средства, предоставленных с 1 ноября с ПДН 50-60% составят 1,7, с ПДН 60-70% составят 2, если у заемщика ПДН составляет 70-80%, то надбавка будет 2,3, при ПДН более 80% - 2,9.
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Регулятор отмечает, что расширяются практики предоставления банками нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств. Если до 2023 года их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских кредитов по сектору в целом, то во втором квартале 2024 года она превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов.
"Во втором квартале 2024 года около 40% нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств было предоставлено заемщикам с ПДН более 80% (необеспеченных потребительских кредитов - только 12%)", - поясняет регулятор.
 
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