https://1prime.ru/20241101/krokus-852551294.html
В деле о теракте в "Крокусе" появились новые фигуранты
В деле о теракте в "Крокусе" появились новые фигуранты - 01.11.2024, ПРАЙМ
В деле о теракте в "Крокусе" появились новые фигуранты
По делу о террористическом акте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" арестовали еще двух предполагаемых соучастников. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T21:52+0300
2024-11-01T21:52+0300
2024-11-01T21:53+0300
происшествия
крокус сити холл
теракт
арест
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. По делу о террористическом акте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" арестовали еще двух предполагаемых соучастников."Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Аушеву Д.М. и Медову Х.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - указывается в картотеке Басманного суда Москвы. Согласно данным суда, арестованным вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.В то же время газета "Коммерсант" сообщила, что арестованные передали оружие террористам - непосредственным исполнителям теракта. При этом в публикации издания утверждается, что, помимо двух уже арестованных, установлены еще двое предполагаемых соучастников, которые сумели скрыться, но объявлены розыск. Теракт в "Крокус сити холле" произошел в подмосковном Красногорске 22 марта. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по людям, пришедшим на концерт, а затем подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 145 человек.
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крокус сити холл, теракт, арест
Происшествия, Крокус сити холл, теракт, арест
В деле о теракте в "Крокусе" появились новые фигуранты
По делу о теракте в "Крокусе" арестовали еще двух предполагаемых соучастников
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. По делу о террористическом акте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" арестовали еще двух предполагаемых соучастников.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Аушеву Д.М. и Медову Х.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - указывается в картотеке Басманного суда Москвы.
Согласно данным суда, арестованным вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.
В то же время газета "Коммерсант"
сообщила, что арестованные передали оружие террористам - непосредственным исполнителям теракта. При этом в публикации издания утверждается, что, помимо двух уже арестованных, установлены еще двое предполагаемых соучастников, которые сумели скрыться, но объявлены розыск.
СК получил все сведения с телефонов соучастников теракта в "Крокусе"
Теракт в "Крокус сити холле" произошел в подмосковном Красногорске 22 марта. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по людям, пришедшим на концерт, а затем подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 145 человек.