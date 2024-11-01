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В РФ повысили квоту на ввоз гибридных семян свеклы из недружественных стран

В РФ повысили квоту на ввоз гибридных семян свеклы из недружественных стран - 01.11.2024, ПРАЙМ

В РФ повысили квоту на ввоз гибридных семян свеклы из недружественных стран

Кабмин РФ увеличил квоту на ввоз гибридных семян свеклы из недружественных стран до конца года с 2 000 тонн до 2 900 тонн, говорится в соответствующем... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T23:19+0300

2024-11-01T23:19+0300

2024-11-01T23:19+0300

экономика

россия

недружественные страны

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ увеличил квоту на ввоз гибридных семян свеклы из недружественных стран до конца года с 2 000 тонн до 2 900 тонн, говорится в соответствующем постановлении. "... со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2024 г. № 1470 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2024 г. № 72" по 31 декабря 2024 г. включительно количественные ограничения в отношении ввозимых на территорию Российской Федерации семян сахарной свеклы гибридных... оригинатором (оригинаторами) сорта или гибрида которых являются... юридические или физические лица, зарегистрированные в иностранных государствах и на территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия... дополнительно в объеме 0,9 тыс. тонн", - говорится в документе. Правительство РФ в конце января установило квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в общем объеме 33,1 тысячи тонн до конца 2024 года. В частности, разрешенный объем ввоза семян картофеля был определен в размере 16 тысяч тонн, пивоваренного ячменя - в 0,6 тысячи тонн, для семян кукурузы с ФАО более 300, за исключением восковидной - в 4,4 тысячи тонн, для восковидной кукурузы с ФАО более 300 - 0,6 тысячи тонн. Квота на ввоз гибридных семян рапса и сахарной свеклы - по 2 тысячи тонн, размер ограничений по ввозу гибридных семян подсолнечника - 7 тысяч тонн, по высокоолеиновым семенам подсолнечника - 0,5 тысячи тонн.

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россия, недружественные страны