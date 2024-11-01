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Лавров оценил готовность Турции посредничать по Украине - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Лавров оценил готовность Турции посредничать по Украине
Лавров оценил готовность Турции посредничать по Украине - 01.11.2024, ПРАЙМ
Лавров оценил готовность Турции посредничать по Украине
Вызывает недоумение тот факт, что Турция и Украина продолжают военно-техническое сотрудничество, на фоне заявлений Анкары о готовности оказать содействие в... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T08:17+0300
2024-11-01T08:17+0300
украина
турция
сергей лавров
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Вызывает недоумение тот факт, что Турция и Украина продолжают военно-техническое сотрудничество, на фоне заявлений Анкары о готовности оказать содействие в урегулировании украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet."К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан", - отметил глава российской дипломатии."Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги", - подчеркнул Лавров.По словам министра, Москва ценит усилия Турции по содействию урегулированию украинского кризиса,. Он напомнил, что именно турецкая сторона весной 2022 года предоставила площадку в Стамбуле для консультаций с представителями Киева, а также содействовала заключению "зерновой сделки". "Россия открыта к политическому урегулированию. Но речь должна идти не о временном прекращении огня, а о завершении конфликта путем устранения его первопричин", - отметил Лавров.К ним он отнес расширение НАТО на восток, создание угроз жизненным интересам безопасности России, а также нарушение киевским режимом прав русских и русскоязычных жителей Украины."На данный момент мир в планы наших противников не входит. Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным в июне этого года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, воздушные атаки по объектам в других приграничных регионах", - отметил глава МИД.Он добавил, что США и их союзники оказывают Украине всестороннюю поддержку, обсуждают возможность использования западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России."Владимир Зеленский не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Москвой. Едва ли в такой обстановке имеют шансы на успех посреднические усилия какой-либо страны, в том числе Турции", - подчеркнул министр.
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украина, турция, сергей лавров, россия
УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Сергей Лавров, РОССИЯ
08:17 01.11.2024
 
Лавров оценил готовность Турции посредничать по Украине

Лавров: Россию удивляет намерение Турции посредничать по Украине при работе с Киевом в ВТС

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Вызывает недоумение тот факт, что Турция и Украина продолжают военно-техническое сотрудничество, на фоне заявлений Анкары о готовности оказать содействие в урегулировании украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.
"К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан", - отметил глава российской дипломатии.
"Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги", - подчеркнул Лавров.
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Вчера, 15:32
По словам министра, Москва ценит усилия Турции по содействию урегулированию украинского кризиса,. Он напомнил, что именно турецкая сторона весной 2022 года предоставила площадку в Стамбуле для консультаций с представителями Киева, а также содействовала заключению "зерновой сделки".
"Россия открыта к политическому урегулированию. Но речь должна идти не о временном прекращении огня, а о завершении конфликта путем устранения его первопричин", - отметил Лавров.
К ним он отнес расширение НАТО на восток, создание угроз жизненным интересам безопасности России, а также нарушение киевским режимом прав русских и русскоязычных жителей Украины.
"На данный момент мир в планы наших противников не входит. Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным в июне этого года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, воздушные атаки по объектам в других приграничных регионах", - отметил глава МИД.
Он добавил, что США и их союзники оказывают Украине всестороннюю поддержку, обсуждают возможность использования западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России.
"Владимир Зеленский не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Москвой. Едва ли в такой обстановке имеют шансы на успех посреднические усилия какой-либо страны, в том числе Турции", - подчеркнул министр.
 
УКРАИНАТУРЦИЯСергей ЛавровРОССИЯ
 
 
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