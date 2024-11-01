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В ГД предложили использовать маткапитал на образование молодых родителей
В ГД предложили использовать маткапитал на образование молодых родителей - 01.11.2024, ПРАЙМ
В ГД предложили использовать маткапитал на образование молодых родителей
Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Минтруд России с предложением расширить возможность использования средств материнского (семейного) капитала... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T06:34+0300
2024-11-01T06:34+0300
2024-11-01T06:34+0300
экономика
материнский капитал
госдума
образование
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Минтруд России с предложением расширить возможность использования средств материнского (семейного) капитала на получение образования для родителей ребенка, документ находится в распоряжении РИА Новости. "На основании предложений и в рамках депутатских полномочий в настоящий момент осуществляется подготовка проекта.., которым будет предусматриваться возможность использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на получение образования лицами, указанными в части 1 статьи 3 Закона в организациях на территории РФ, имеющих право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность", - сказано в обращении Колунова к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. В обращении сказано, что сегодня установлен перечень из пяти направлений, на которые лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами маткапитала: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для родителей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет. Кроме того, в обращении приводится статистка, согласно которой люди, имеющие степень магистра, в среднем получают зарплату на 20,96% больше, чем бакалавры, и на 13,41% больше, чем специалисты. По мнению парламентария, при учете острого дефицита профессиональных кадров в некоторых системообразующих отраслях российской экономики, принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию экономического потенциала России. "Сегодня средства маткапитала можно направить только на образование ребенка, однако я получаю массовые обращения с просьбой распространить эту возможность и на родителей. Объяснение этому простое – инвестировать в себя, в свое развитие, значит инвестировать в благополучие семьи. И я полностью с этим согласен. Задача государства – развивать общество, именно поэтому мы должны дать молодым родителям возможность направлять средства маткапитала на собственное образование", - пояснил РИА Новости Колунов.
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материнский капитал, госдума, образование
Экономика, материнский капитал, Госдума, образование
В ГД предложили использовать маткапитал на образование молодых родителей
Депутат Госдумы Колунов предложил использовать маткапитал на образование молодых родителей
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Минтруд России с предложением расширить возможность использования средств материнского (семейного) капитала на получение образования для родителей ребенка, документ находится в распоряжении РИА Новости.
"На основании предложений и в рамках депутатских полномочий в настоящий момент осуществляется подготовка проекта.., которым будет предусматриваться возможность использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на получение образования лицами, указанными в части 1 статьи 3 Закона в организациях на территории РФ, имеющих право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность", - сказано в обращении Колунова к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.
В обращении сказано, что сегодня установлен перечень из пяти направлений, на которые лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами маткапитала: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для родителей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет. Кроме того, в обращении приводится статистка, согласно которой люди, имеющие степень магистра, в среднем получают зарплату на 20,96% больше, чем бакалавры, и на 13,41% больше, чем специалисты.
Власти в РФ намерены выделить средства на продление программы маткапитала
По мнению парламентария, при учете острого дефицита профессиональных кадров в некоторых системообразующих отраслях российской экономики, принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию экономического потенциала России.
"Сегодня средства маткапитала можно направить только на образование ребенка, однако я получаю массовые обращения с просьбой распространить эту возможность и на родителей. Объяснение этому простое – инвестировать в себя, в свое развитие, значит инвестировать в благополучие семьи. И я полностью с этим согласен. Задача государства – развивать общество, именно поэтому мы должны дать молодым родителям возможность направлять средства маткапитала на собственное образование", - пояснил РИА Новости Колунов.