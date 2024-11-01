https://1prime.ru/20241101/mayning-852530011.html

Власти взялись за майнинг: любителей крипты ждут новости с 1 ноября

Власти взялись за майнинг: любителей крипты ждут новости с 1 ноября - 01.11.2024, ПРАЙМ

Власти взялись за майнинг: любителей крипты ждут новости с 1 ноября

Законодательство о развитии майнинга, ряд положений которого вступает в силу с 1 ноября, позволит усилить конкурентную борьбу с США за цифровое лидерство... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T03:03+0300

2024-11-01T03:03+0300

2024-11-01T03:03+0300

майнинг

легализация майнинга

промышленный майнинг

эксклюзив

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МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Законодательство о развитии майнинга, ряд положений которого вступает в силу с 1 ноября, позволит усилить конкурентную борьбу с США за цифровое лидерство. Внедрение технологий в различные секторы экономики, включая финансы и внешнюю торговлю, повысит устойчивость к санкционному давлению, рассказал агентству "Прайм" Олег Огиенко, заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver."Промышленные майнеры фактически способствуют монетизации природных ресурсов России. Сегодня рынок майнинга становится прозрачным, что будет привлекать в отрасль институциональные инвестиции", - отметил он.Согласно вступающим в силу изменениям, с 1 ноября майнинг криптовалют становится законной деятельностью, доступной как юрлицам, так и ИП, и даже обычным гражданам. Юрлица и ИП должны быть внесены в реестр ФНС, налоговые поступления от них оцениваются в 50-60 миллиардов рублей ежегодно. Физлицам реестр не понадобится, но они должны будут следить за лимитами энергопотребления.По данным Ассоциации промышленного майнинга, в течение трех лет инвестиции в отрасль могут вырасти до 300 миллиардов рублей. Через пять лет к отрасли могут присоединиться до 10 тысяч молодых ИТ-специалистов.Среди задач, которые ставит правительство - кратное повышение эффективности трансграничных расчетов, рост инвестиций в основной капитал в удаленных регионах, развитие сквозных технологий, внедрение новых практик в работе с энергосектором, совершенствование ИИ.Для добычи криптовалют и иных энергоемких высокопроизводительных вычислений нужно большое количество дата-центров, и для их строительства у нас есть все необходимое. Россия — единственная из стран БРИКС обладает возможностью создать эту инфраструктуру максимально быстро."Майнинг – это наше неоспоримое конкурентное преимущество, которое даже на фоне беспрецедентного давления Запада дает толчок для развития новой отрасли мирового уровня. У России есть все шансы опередить США на рынке промышленного майнинга в перспективе трех-пяти лет", - заключил Огиенко.

https://1prime.ru/20240923/dagestan-851731604.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

майнинг, легализация майнинга, промышленный майнинг, эксклюзив