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Власти взялись за майнинг: любителей крипты ждут новости с 1 ноября - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Власти взялись за майнинг: любителей крипты ждут новости с 1 ноября
Власти взялись за майнинг: любителей крипты ждут новости с 1 ноября - 01.11.2024, ПРАЙМ
Власти взялись за майнинг: любителей крипты ждут новости с 1 ноября
Законодательство о развитии майнинга, ряд положений которого вступает в силу с 1 ноября, позволит усилить конкурентную борьбу с США за цифровое лидерство... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T03:03+0300
2024-11-01T03:03+0300
майнинг
легализация майнинга
промышленный майнинг
эксклюзив
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МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Законодательство о развитии майнинга, ряд положений которого вступает в силу с 1 ноября, позволит усилить конкурентную борьбу с США за цифровое лидерство. Внедрение технологий в различные секторы экономики, включая финансы и внешнюю торговлю, повысит устойчивость к санкционному давлению, рассказал агентству "Прайм" Олег Огиенко, заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver."Промышленные майнеры фактически способствуют монетизации природных ресурсов России. Сегодня рынок майнинга становится прозрачным, что будет привлекать в отрасль институциональные инвестиции", - отметил он.Согласно вступающим в силу изменениям, с 1 ноября майнинг криптовалют становится законной деятельностью, доступной как юрлицам, так и ИП, и даже обычным гражданам. Юрлица и ИП должны быть внесены в реестр ФНС, налоговые поступления от них оцениваются в 50-60 миллиардов рублей ежегодно. Физлицам реестр не понадобится, но они должны будут следить за лимитами энергопотребления.По данным Ассоциации промышленного майнинга, в течение трех лет инвестиции в отрасль могут вырасти до 300 миллиардов рублей. Через пять лет к отрасли могут присоединиться до 10 тысяч молодых ИТ-специалистов.Среди задач, которые ставит правительство - кратное повышение эффективности трансграничных расчетов, рост инвестиций в основной капитал в удаленных регионах, развитие сквозных технологий, внедрение новых практик в работе с энергосектором, совершенствование ИИ.Для добычи криптовалют и иных энергоемких высокопроизводительных вычислений нужно большое количество дата-центров, и для их строительства у нас есть все необходимое. Россия — единственная из стран БРИКС обладает возможностью создать эту инфраструктуру максимально быстро."Майнинг – это наше неоспоримое конкурентное преимущество, которое даже на фоне беспрецедентного давления Запада дает толчок для развития новой отрасли мирового уровня. У России есть все шансы опередить США на рынке промышленного майнинга в перспективе трех-пяти лет", - заключил Огиенко.
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майнинг, легализация майнинга, промышленный майнинг, эксклюзив
майнинг, легализация майнинга, промышленный майнинг, Эксклюзив
03:03 01.11.2024
 
Власти взялись за майнинг: любителей крипты ждут новости с 1 ноября

Эксперт Огиенко: легализация майнинга с 1 ноября даст РФ преимущество перед США

© Фото : Пресс-служба компании BitRiverПромышленный майнинг
Промышленный майнинг - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© Фото : Пресс-служба компании BitRiver
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МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Законодательство о развитии майнинга, ряд положений которого вступает в силу с 1 ноября, позволит усилить конкурентную борьбу с США за цифровое лидерство. Внедрение технологий в различные секторы экономики, включая финансы и внешнюю торговлю, повысит устойчивость к санкционному давлению, рассказал агентству "Прайм" Олег Огиенко, заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver.
"Промышленные майнеры фактически способствуют монетизации природных ресурсов России. Сегодня рынок майнинга становится прозрачным, что будет привлекать в отрасль институциональные инвестиции", - отметил он.
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Согласно вступающим в силу изменениям, с 1 ноября майнинг криптовалют становится законной деятельностью, доступной как юрлицам, так и ИП, и даже обычным гражданам. Юрлица и ИП должны быть внесены в реестр ФНС, налоговые поступления от них оцениваются в 50-60 миллиардов рублей ежегодно. Физлицам реестр не понадобится, но они должны будут следить за лимитами энергопотребления.
По данным Ассоциации промышленного майнинга, в течение трех лет инвестиции в отрасль могут вырасти до 300 миллиардов рублей. Через пять лет к отрасли могут присоединиться до 10 тысяч молодых ИТ-специалистов.
Среди задач, которые ставит правительство - кратное повышение эффективности трансграничных расчетов, рост инвестиций в основной капитал в удаленных регионах, развитие сквозных технологий, внедрение новых практик в работе с энергосектором, совершенствование ИИ.
Для добычи криптовалют и иных энергоемких высокопроизводительных вычислений нужно большое количество дата-центров, и для их строительства у нас есть все необходимое. Россия — единственная из стран БРИКС обладает возможностью создать эту инфраструктуру максимально быстро.
"Майнинг – это наше неоспоримое конкурентное преимущество, которое даже на фоне беспрецедентного давления Запада дает толчок для развития новой отрасли мирового уровня. У России есть все шансы опередить США на рынке промышленного майнинга в перспективе трех-пяти лет", - заключил Огиенко.
 
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