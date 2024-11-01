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В России запретили совмещать майнинг криптовалют и генерацию электроэнергии - 01.11.2024, ПРАЙМ
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В России запретили совмещать майнинг криптовалют и генерацию электроэнергии
В России запретили совмещать майнинг криптовалют и генерацию электроэнергии - 01.11.2024, ПРАЙМ
В России запретили совмещать майнинг криптовалют и генерацию электроэнергии
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) в России запрещено совмещать майнинг криптовалюты с деятельностью по производству или купле-продаже... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T06:27+0300
2024-11-01T06:27+0300
криптовалюта
майнинг
электроэнергия
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) в России запрещено совмещать майнинг криптовалюты с деятельностью по производству или купле-продаже электроэнергии, ее передаче, а также по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике. Соответствующая норма закона вступила в силу с 1 ноября. Как пояснил РИА Новости директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов, это положение означает, что майнингом не могут заниматься электросетевые, энергосбытовые и генерирующие компании. При этом данный запрет не относится к объектам собственной (распределенной) генерации майнинг-компаний. "На самом деле майнеры в партнерстве с нефтегазовыми компаниями активно перерабатывают попутный нефтяной газ (ПНГ) в электроэнергию для добычи биткоина. С января 2023 года по начало октября 2024 года дата-центры BitRiver обеспечили переработку свыше 150 миллионов кубометров ПНГ. После принятия закона о развитии майнинга, который в августе был подписан президентом Владимиром Путиным, нефтегазовые компании стали активнее проявлять интерес к сотрудничеству с российскими майнинговыми дата-центрами", - рассказал Безделов. В России летом был принят закон, закрепляющий порядок и условия ведения майнинга. Заниматься майнингом с 1 ноября вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. Согласно закону, правительство может ограничивать потребление электроэнергии для майнеров в случае их отсутствия в реестре или введения запрета на осуществление такой деятельности в отдельных регионах России. В октябре замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил, что майнинг криптовалют в ближайшее время будет запрещен в некоторых регионах РФ из-за дефицита электроэнергии. Также он отмечал, что нужно стимулировать криптомайнеров переходить на свою генерацию в энергодефицитных регионах.
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майнинг, электроэнергия
Криптовалюта, майнинг, электроэнергия
06:27 01.11.2024
 
В России запретили совмещать майнинг криптовалют и генерацию электроэнергии

Совмещать майнинг криптовалют и производство электроэнергии в России запрещено

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты. - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) в России запрещено совмещать майнинг криптовалюты с деятельностью по производству или купле-продаже электроэнергии, ее передаче, а также по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике. Соответствующая норма закона вступила в силу с 1 ноября.
Как пояснил РИА Новости директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов, это положение означает, что майнингом не могут заниматься электросетевые, энергосбытовые и генерирующие компании. При этом данный запрет не относится к объектам собственной (распределенной) генерации майнинг-компаний.
"На самом деле майнеры в партнерстве с нефтегазовыми компаниями активно перерабатывают попутный нефтяной газ (ПНГ) в электроэнергию для добычи биткоина. С января 2023 года по начало октября 2024 года дата-центры BitRiver обеспечили переработку свыше 150 миллионов кубометров ПНГ. После принятия закона о развитии майнинга, который в августе был подписан президентом Владимиром Путиным, нефтегазовые компании стали активнее проявлять интерес к сотрудничеству с российскими майнинговыми дата-центрами", - рассказал Безделов.
Промышленный майнинг - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
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03:03
В России летом был принят закон, закрепляющий порядок и условия ведения майнинга. Заниматься майнингом с 1 ноября вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.
Согласно закону, правительство может ограничивать потребление электроэнергии для майнеров в случае их отсутствия в реестре или введения запрета на осуществление такой деятельности в отдельных регионах России.
В октябре замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил, что майнинг криптовалют в ближайшее время будет запрещен в некоторых регионах РФ из-за дефицита электроэнергии. Также он отмечал, что нужно стимулировать криптомайнеров переходить на свою генерацию в энергодефицитных регионах.
 
Криптовалютамайнингэлектроэнергия
 
 
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