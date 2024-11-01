https://1prime.ru/20241101/mayning-852537214.html

Майнинг криптовалют в России выходит в правовое поле

Майнинг криптовалют в России выходит в правовое поле - 01.11.2024, ПРАЙМ

Майнинг криптовалют в России выходит в правовое поле

Майнинг криптовалют в России выходит в правовое поле: согласно вступившему в силу закону, с 1 ноября им легально могут заниматься как юридические, так и... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T06:30+0300

2024-11-01T06:30+0300

2024-11-01T06:30+0300

криптовалюта

майнинг

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют в России выходит в правовое поле: согласно вступившему в силу закону, с 1 ноября им легально могут заниматься как юридические, так и физические лица. Российские юрлица и индивидуальные предприниматели могут заниматься майнингом при условии включения в специальный реестр. Для физических лиц реестра нет, но для них будут установлены лимиты потребления электроэнергии. В случае превышения этих лимитов гражданин должен будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и подать заявление на включение в реестр. "Федеральный закон о майнинге позволяет сделать промышленный майнинг официальным в России, выведя его из серой, неурегулированной зоны. Сейчас государство совместно с бизнесом работает над продуманной и эффективной системой налогообложения для новой быстроразвивающейся отрасли", - прокомментировал РИА Новости директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. По его словам, Россия сейчас занимает второе место в мире по майнинговым мощностям, уступая лишь США, и при этом является лидером по темпам роста отрасли. РЕГУЛИРОВАНИЕ Реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Она сможет включать майнеров в реестр и исключать из него - например, за неоднократное в течение года нарушение требований законодательства. При этом операторам майнинговой инфраструктуры запрещается оказывать услуги юрлицам и ИП, исключенным из реестра. "Теперь ФНС станет фактически "одним окном" для участников рынка майнинга и будет вести реестр майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. Учитывая цифровые компетенции ФНС и уже накопленный службой опыт взаимодействия с майнинговой отраслью, такое дополнение полномочий повысит эффективность регулирования", - считает Безделов. Майнеры будут обязаны предоставлять в ФНС информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, то есть уникальной последовательности символов, предназначенной для учета операций с ней. А ФНС сможет передавать эти сведения Росфинмониторингу и Банку России. Помимо этого, адреса-идентификаторы будут представляться (открываться) федеральным органам исполнительной власти, органам прокуратуры, дознания, предварительного следствия и органам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, для выполнения их задач. Правительство может устанавливать требования к операторам майнинговой инфраструктуры. Кроме того, согласно закону, кабмин может запрещать майнинг в отдельных субъектах РФ. НОВОЕ ЛИЦО ОТРАСЛИ "Функционирование реестров майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры, вне всякого сомнения, даст положительный эффект, так как поможет структурировать рынок", - отметил Безделов. "Положительный эффект даст не только введение реестров, но в принципе принятие законодательной базы о майнинговой деятельности. Благодаря этому отрасль будет меняться, у нее появится свое лицо, она будет вызвать больше доверия среди институциональных инвесторов и широкой общественности", - подчеркнул он. Безделов напомнил, что промышленные майнеры – это официально зарегистрированные компании, которые платят налоги и вносят вклад в развитие экономики, а также способствуют монетизации природных ресурсов России. "Мы планируем поступление в бюджет России около 50 миллиардов рублей ежегодно от промышленных майнеров в перспективе нескольких лет", - добавил директор Ассоциации промышленного майнинга.

https://1prime.ru/20241101/mayning-852536974.html

https://1prime.ru/20241101/mayning-852530011.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

майнинг