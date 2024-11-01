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Медведев рассказал, как Россия начала ссориться с США
Медведев рассказал, как Россия начала ссориться с США - 01.11.2024, ПРАЙМ
Медведев рассказал, как Россия начала ссориться с США
Российская Федерация начала ссориться с Соединенными Штатами, когда решила отказаться следовать модели, в соответствии с которой необходимо было делать то, что... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T22:46+0300
2024-11-01T22:46+0300
2024-11-01T22:47+0300
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российская Федерация начала ссориться с Соединенными Штатами, когда решила отказаться следовать модели, в соответствии с которой необходимо было делать то, что устраивало бы США, заявил в беседе с телеканалом RT зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он описал, что предложение американцев такими словами: "Вы хотите с нами хорошие отношения, ну вот делайте, как мы вам говорим". По словам зампреда Совбеза, в итоге Россия решила, "что хватит, это не в интересах РФ, мы начали ссориться с американцами".Одним из первых "наиболее жестких периодов", как считает Медведев, стали события 2008 года, когда войска Грузии атаковали Южную Осетию и сильно разрушили ее столицу Цхинвал. Российская Федерация ввела в республику войска и в течение пяти суток вытеснила из нее грузинские части.
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дмитрий медведев, россия, сша
Политика, Дмитрий Медведев, РОССИЯ, США
Медведев рассказал, как Россия начала ссориться с США
Медведев: РФ поссорилась с США, когда не стала действовать против своих интересов
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ.
Российская Федерация начала ссориться с Соединенными Штатами, когда решила отказаться следовать модели, в соответствии с которой необходимо было делать то, что устраивало бы США, заявил в беседе с телеканалом RT
зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он описал, что предложение американцев такими словами: "Вы хотите с нами хорошие отношения, ну вот делайте, как мы вам говорим".
По словам зампреда Совбеза, в итоге Россия решила, "что хватит, это не в интересах РФ, мы начали ссориться с американцами".
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Одним из первых "наиболее жестких периодов", как считает Медведев, стали события 2008 года, когда войска Грузии атаковали Южную Осетию и сильно разрушили ее столицу Цхинвал. Российская Федерация ввела в республику войска и в течение пяти суток вытеснила из нее грузинские части.