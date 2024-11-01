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"Новые люди" предложили законом разделить трудовую и гражданскую миграции

"Новые люди" предложили законом разделить трудовую и гражданскую миграции - 01.11.2024, ПРАЙМ

"Новые люди" предложили законом разделить трудовую и гражданскую миграции

Федеральный политический совет (ФПС) партии "Новые люди" предложил законодательно оформить разделение трудовой и гражданской миграции, передает корреспондент... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T22:18+0300

2024-11-01T22:18+0300

2024-11-01T22:19+0300

экономика

новые люди

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закон

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Федеральный политический совет (ФПС) партии "Новые люди" предложил законодательно оформить разделение трудовой и гражданской миграции, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу прошло заседание Федерального политического совета (ФПС) партии "Новые люди". Оно было посвящено проблеме дефицита кадров в экономике РФ. "Акцентирую на основных принципах. Первое - разделить трудовую и гражданскую миграцию", - сказал специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель ФПС партии "Новые люди" Борис Титов в ходе мероприятия. Также он отметил, что нужен обязательный контракт для работника, только после которого будет разрешен въезд трудового мигранту. "Важный принцип: отделить долгосрочную работу от краткосрочной, до года. До года режим другой - покупка патента, правда при наличии контракта. Если твой контракт истекает или разрывается - дорога домой", - отметил Титов. Он считает, что "сделать надо системным законодательным решением, что за все, что связано с мигрантам, несёт ответственность работодатель - медицинская страховка, стоимость депортации, зарплата". По поводу долгосрочной миграции, Титов отметил, что в этом случае должно быть разрешение на работу с обязательным наличием контракта. В свою очередь вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков подчеркнул, что сейчас партия предлагает сделать упрощённый возврат в гражданство РФ. "Мы близки к тому, что правительство нас поддержит", - добавил депутат. Даванков отметил, что нужно в этом вопросе делать все комплексно и системно. "Никак не обсуждается вопрос ответственности работодателя. Это не простой вопрос, но миграционная политика начинается с того, что рынок и государство договариваются, кто нужен, сколько, в каких отраслях и по каким правилам, а не так, что человек приехал и предоставлен сам себе", - подчеркнул Даванков. По его мнению, работодатель должен быть ответственен за мигрантов, которых он приглашает.

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новые люди, миграция, закон