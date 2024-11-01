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Подсчитано, насколько разбогатели российские миллиардеры в 2024 году - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Подсчитано, насколько разбогатели российские миллиардеры в 2024 году
Подсчитано, насколько разбогатели российские миллиардеры в 2024 году - 01.11.2024, ПРАЙМ
Подсчитано, насколько разбогатели российские миллиардеры в 2024 году
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 26,274 миллиарда долларов; больше всех прибавил бенефициар НЛМК Владимир | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T08:49+0300
2024-11-01T08:56+0300
россия
российские миллиардеры
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 26,274 миллиарда долларов; больше всех прибавил бенефициар НЛМК Владимир Лисин, занявший вторую строчку в рейтинге: его состояние выросло на 4,81 миллиарда долларов - до 28,8 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. Сейчас в него входят 25 граждан России, их общее состояние на 1 ноября составляет 355,33 миллиарда долларов. Состав тройки лидеров не изменился за месяц. Самым богатым из предпринимателей продолжает оставаться один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 1,18 миллиарда долларов, до 32,2 миллиарда. Второе место вновь занимает Лисин (рост на 4,81 миллиарда, до 28,8 миллиарда долларов), а совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов снова на третьем месте (рост состояния на 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда). Четвертое место, как и месяц назад, занял основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов: его состояние с начала года увеличилось на 4,75 миллиарда долларов - до 25,6 миллиарда. На пятой строчке остался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 1,98 миллиарда долларов, до 25,5 миллиарда долларов. На шестом месте - снова бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), его состояние увеличилось на 4,2 миллиарда долларов - до 23 миллиарда. Седьмую строчку продолжает занимать Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 2,66 миллиарда долларов, до 18,4 миллиарда. На восьмое место с девятого поднялся основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 2,9 миллиарда долларов, до 15,2 миллиарда. А на девятое место с восьмого спустился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние сократилось на 6,46 миллиарда долларов, до 14,6 миллиарда. Десятое место вновь сохранил за собой бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 1,34 миллиарда долларов, до 12,9 миллиарда). При этом состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова (17-е место) увеличилось на 47 миллионов долларов, до 9,2 миллиарда, а у основательницы компании Wildberries Татьяны Ким (21-е место) - выросло на 2,13 миллиарда долларов, до 7,63 миллиарда.
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россия, российские миллиардеры
РОССИЯ, российские миллиардеры
08:49 01.11.2024 (обновлено: 08:56 01.11.2024)
 
Подсчитано, насколько разбогатели российские миллиардеры в 2024 году

BBI: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $26 миллиардов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 26,274 миллиарда долларов; больше всех прибавил бенефициар НЛМК Владимир Лисин, занявший вторую строчку в рейтинге: его состояние выросло на 4,81 миллиарда долларов - до 28,8 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. Сейчас в него входят 25 граждан России, их общее состояние на 1 ноября составляет 355,33 миллиарда долларов.
Состав тройки лидеров не изменился за месяц. Самым богатым из предпринимателей продолжает оставаться один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 1,18 миллиарда долларов, до 32,2 миллиарда. Второе место вновь занимает Лисин (рост на 4,81 миллиарда, до 28,8 миллиарда долларов), а совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов снова на третьем месте (рост состояния на 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда).
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Четвертое место, как и месяц назад, занял основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов: его состояние с начала года увеличилось на 4,75 миллиарда долларов - до 25,6 миллиарда. На пятой строчке остался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 1,98 миллиарда долларов, до 25,5 миллиарда долларов. На шестом месте - снова бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), его состояние увеличилось на 4,2 миллиарда долларов - до 23 миллиарда.
Седьмую строчку продолжает занимать Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 2,66 миллиарда долларов, до 18,4 миллиарда. На восьмое место с девятого поднялся основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 2,9 миллиарда долларов, до 15,2 миллиарда.
А на девятое место с восьмого спустился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние сократилось на 6,46 миллиарда долларов, до 14,6 миллиарда. Десятое место вновь сохранил за собой бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 1,34 миллиарда долларов, до 12,9 миллиарда).
При этом состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова (17-е место) увеличилось на 47 миллионов долларов, до 9,2 миллиарда, а у основательницы компании Wildberries Татьяны Ким (21-е место) - выросло на 2,13 миллиарда долларов, до 7,63 миллиарда.
 
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