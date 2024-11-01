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Мосбиржа объявила победителя ежегодного конкурса годовых отчетов

Мосбиржа объявила победителя ежегодного конкурса годовых отчетов - 01.11.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа объявила победителя ежегодного конкурса годовых отчетов

В рамках прошедшей 31 октября 2024 года церемонии награждения победителей XXVII ежегодного конкурса годовых отчетов награды получили лучшие российские компании... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T15:53+0300

2024-11-01T15:53+0300

2024-11-01T15:53+0300

мосбиржа

конкурс

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МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. В рамках прошедшей 31 октября 2024 года церемонии награждения победителей XXVII ежегодного конкурса годовых отчетов награды получили лучшие российские компании из разных отраслей экономики, сообщает Мосбиржа, выступившая организатором."Годовой отчет не просто документ, это лицо организации, которое демонстрирует ее ценности, стратегию развития и готовность к открытому диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Мы убеждены, что прозрачные и понятные отчеты способствуют укреплению доверия инвесторов, улучшению деловой репутации компаний и развитию финансового рынка страны", - прокомментировал председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.Участники представляют банковский сектор, информационные технологии, лесную промышленность, металлургию, нефтегазовую отрасль, потребительский сектор, строительство, телекоммуникации, транспорт, химическую промышленность и электроэнергетику.Гран-при конкурса получили:В номинации "Лучший дебют" победила ГК "А101", "Прорыв года" - "Роснефть", в номинации "Лучший годовой отчет: эффективная коммуникация" лидерство досталось Сбербанку. Россети Волга победили в номинации "Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении".КазМунайГаз высоко оценили в номинации "Лучший годовой отчет: инвестиционная привлекательность", "Легенду" отметили за лучшее раскрытие непубличных компаний-эмитентов облигаций, а Х5 Group заслужил награду "Выбор розничных инвесторов".Генеральным информационным партнером конкурса выступило агентство "РИА Новости". Информационные партнеры: РБК Инвестиции, деловое издание "Ведомости", Агентство экономической информации "Прайм", Группа "Интерфакс" и портал RusBonds, журнал "Акционерное общество".

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мосбиржа, конкурс