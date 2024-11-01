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Мосбиржа объявила победителя ежегодного конкурса годовых отчетов - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа объявила победителя ежегодного конкурса годовых отчетов
Мосбиржа объявила победителя ежегодного конкурса годовых отчетов - 01.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа объявила победителя ежегодного конкурса годовых отчетов
В рамках прошедшей 31 октября 2024 года церемонии награждения победителей XXVII ежегодного конкурса годовых отчетов награды получили лучшие российские компании... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T15:53+0300
2024-11-01T15:53+0300
мосбиржа
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МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. В рамках прошедшей 31 октября 2024 года церемонии награждения победителей XXVII ежегодного конкурса годовых отчетов награды получили лучшие российские компании из разных отраслей экономики, сообщает Мосбиржа, выступившая организатором."Годовой отчет не просто документ, это лицо организации, которое демонстрирует ее ценности, стратегию развития и готовность к открытому диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Мы убеждены, что прозрачные и понятные отчеты способствуют укреплению доверия инвесторов, улучшению деловой репутации компаний и развитию финансового рынка страны", - прокомментировал председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.Участники представляют банковский сектор, информационные технологии, лесную промышленность, металлургию, нефтегазовую отрасль, потребительский сектор, строительство, телекоммуникации, транспорт, химическую промышленность и электроэнергетику.Гран-при конкурса получили:В номинации "Лучший дебют" победила ГК "А101", "Прорыв года" - "Роснефть", в номинации "Лучший годовой отчет: эффективная коммуникация" лидерство досталось Сбербанку. Россети Волга победили в номинации "Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении".КазМунайГаз высоко оценили в номинации "Лучший годовой отчет: инвестиционная привлекательность", "Легенду" отметили за лучшее раскрытие непубличных компаний-эмитентов облигаций, а Х5 Group заслужил награду "Выбор розничных инвесторов".Генеральным информационным партнером конкурса выступило агентство "РИА Новости". Информационные партнеры: РБК Инвестиции, деловое издание "Ведомости", Агентство экономической информации "Прайм", Группа "Интерфакс" и портал RusBonds, журнал "Акционерное общество".
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4.7
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мосбиржа, конкурс
Мосбиржа, конкурс
15:53 01.11.2024
 

Мосбиржа объявила победителя ежегодного конкурса годовых отчетов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. В рамках прошедшей 31 октября 2024 года церемонии награждения победителей XXVII ежегодного конкурса годовых отчетов награды получили лучшие российские компании из разных отраслей экономики, сообщает Мосбиржа, выступившая организатором.
"Годовой отчет не просто документ, это лицо организации, которое демонстрирует ее ценности, стратегию развития и готовность к открытому диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Мы убеждены, что прозрачные и понятные отчеты способствуют укреплению доверия инвесторов, улучшению деловой репутации компаний и развитию финансового рынка страны", - прокомментировал председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.
Участники представляют банковский сектор, информационные технологии, лесную промышленность, металлургию, нефтегазовую отрасль, потребительский сектор, строительство, телекоммуникации, транспорт, химическую промышленность и электроэнергетику.
Гран-при конкурса получили:
  • Интер РАО за лучший годовой отчет компании с капитализацией более 200 млрд рублей;
  • Россети Ленэнерго за лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей;
  • Россети Центр и Россети Центр и Приволжье за лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 млрд рублей;
  • Россети Тюмень за лучший годовой отчет непубличной компании;
  • Норильский никель и ФосАгро за лучший отчет об устойчивом развитии.
В номинации "Лучший дебют" победила ГК "А101", "Прорыв года" - "Роснефть", в номинации "Лучший годовой отчет: эффективная коммуникация" лидерство досталось Сбербанку. Россети Волга победили в номинации "Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении".
КазМунайГаз высоко оценили в номинации "Лучший годовой отчет: инвестиционная привлекательность", "Легенду" отметили за лучшее раскрытие непубличных компаний-эмитентов облигаций, а Х5 Group заслужил награду "Выбор розничных инвесторов".
Генеральным информационным партнером конкурса выступило агентство "РИА Новости". Информационные партнеры: РБК Инвестиции, деловое издание "Ведомости", Агентство экономической информации "Прайм", Группа "Интерфакс" и портал RusBonds, журнал "Акционерное общество".
 
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