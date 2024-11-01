https://1prime.ru/20241101/mosbirzha-852547645.html
Мосбиржа запустит механизм стабилизации курсов валют
Мосбиржа запустит механизм стабилизации курсов валют - 01.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа запустит механизм стабилизации курсов валют
Московской биржа с 11 ноября введет на валютном рынке аукцион обновления цен для стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности, следует из сообщения... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T16:55+0300
2024-11-01T16:55+0300
2024-11-01T16:56+0300
экономика
мосбиржа
стабилизация
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Московской биржа с 11 ноября введет на валютном рынке аукцион обновления цен для стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности, следует из сообщения торговой площадки. "С 11 ноября 2024 года на валютном рынке Московской биржи вводится аукцион обновления цен с целью стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности. Аукцион обновления цен будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ", - говорится в сообщении. "Длительность аукциона – 10 минут 30 секунд, в течение которых участники торгов и их клиенты могут подавать заявки, как в обычном режиме. По итогам 10 минут сбора заявок в последние 30 секунд определяется цена аукциона, после чего торги по валютной паре продолжаются по стандартному регламенту. Количество аукционов в течение торгового дня не ограничено", - разъяснила биржа. Аукцион будет запускаться по всем спот-инструментам валютной пары, по которой произошло изменение границ ценового коридора. Таким образом, аукцион обновления цены будет проводиться одновременно для инструментов с расчетами сегодня (TOD), завтра (TOM), T+2 и в режиме торгов "мелкие лоты" (TMS), уточняет Московская биржа.
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мосбиржа, стабилизация, курсы валют
Экономика, Мосбиржа, Стабилизация, курсы валют
Мосбиржа запустит механизм стабилизации курсов валют
Мосбиржа с 11 ноября введет механизм стабилизации курсов валют при волатильности
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Московской биржа с 11 ноября введет на валютном рынке аукцион обновления цен для стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности, следует из сообщения торговой площадки.
"С 11 ноября 2024 года на валютном рынке Московской биржи вводится аукцион обновления цен с целью стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности. Аукцион обновления цен будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ", - говорится в сообщении.
"Длительность аукциона – 10 минут 30 секунд, в течение которых участники торгов и их клиенты могут подавать заявки, как в обычном режиме. По итогам 10 минут сбора заявок в последние 30 секунд определяется цена аукциона, после чего торги по валютной паре продолжаются по стандартному регламенту. Количество аукционов в течение торгового дня не ограничено", - разъяснила биржа.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Аукцион будет запускаться по всем спот-инструментам валютной пары, по которой произошло изменение границ ценового коридора. Таким образом, аукцион обновления цены будет проводиться одновременно для инструментов с расчетами сегодня (TOD), завтра (TOM), T+2 и в режиме торгов "мелкие лоты" (TMS), уточняет Московская биржа.