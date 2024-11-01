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МВФ переживают худшие дни более чем за 30 лет, сообщил директор от РФ

МВФ переживают худшие дни более чем за 30 лет, сообщил директор от РФ - 01.11.2024, ПРАЙМ

МВФ переживают худшие дни более чем за 30 лет, сообщил директор от РФ

Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время оказался в наихудшем состоянии за более чем 30 лет из-за экстремальной политизации, заявил РИА Новости... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T16:28+0300

2024-11-01T16:28+0300

2024-11-01T16:28+0300

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время оказался в наихудшем состоянии за более чем 30 лет из-за экстремальной политизации, заявил РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Я покидаю фонд, когда он находится в наихудшем состоянии за все три с лишним десятилетия моей здесь службы. Все это является следствием политизации", - сообщил он в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября. Как отметил Можин, фонд всегда был политизирован, поскольку в совете директоров сидят представители политических властей стран-членов организации. "Однако степень такой политизации за время моей работы здесь бывала очень разной. Сейчас, на момент моего ухода, она достигла экстремального уровня", - добавил он.

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