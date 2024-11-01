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МВФ переживают худшие дни более чем за 30 лет, сообщил директор от РФ
МВФ переживают худшие дни более чем за 30 лет, сообщил директор от РФ - 01.11.2024, ПРАЙМ
МВФ переживают худшие дни более чем за 30 лет, сообщил директор от РФ
Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время оказался в наихудшем состоянии за более чем 30 лет из-за экстремальной политизации, заявил РИА Новости... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T16:28+0300
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время оказался в наихудшем состоянии за более чем 30 лет из-за экстремальной политизации, заявил РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Я покидаю фонд, когда он находится в наихудшем состоянии за все три с лишним десятилетия моей здесь службы. Все это является следствием политизации", - сообщил он в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября. Как отметил Можин, фонд всегда был политизирован, поскольку в совете директоров сидят представители политических властей стран-членов организации. "Однако степень такой политизации за время моей работы здесь бывала очень разной. Сейчас, на момент моего ухода, она достигла экстремального уровня", - добавил он.
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мвф, состояние, оценка
Экономика, МВФ, состояние, оценка
МВФ переживают худшие дни более чем за 30 лет, сообщил директор от РФ
Директор от РФ: МВФ оказался в наихудшем состоянии более чем за 30 лет
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время оказался в наихудшем состоянии за более чем 30 лет из-за экстремальной политизации, заявил РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"Я покидаю фонд, когда он находится в наихудшем состоянии за все три с лишним десятилетия моей здесь службы. Все это является следствием политизации", - сообщил он в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября.
Как отметил Можин, фонд всегда был политизирован, поскольку в совете директоров сидят представители политических властей стран-членов организации.
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"Однако степень такой политизации за время моей работы здесь бывала очень разной. Сейчас, на момент моего ухода, она достигла экстремального уровня", - добавил он.