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Руководство МВФ оценило компетентность российской дирекции в фонде
Руководство МВФ оценило компетентность российской дирекции в фонде - 01.11.2024, ПРАЙМ
Руководство МВФ оценило компетентность российской дирекции в фонде
Руководство Международного валютного фонда, члены совета директоров и многие сотрудники организации признают, что у Российской Федерации очень сильная дирекция... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T17:23+0300
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда, члены совета директоров и многие сотрудники организации признают, что у Российской Федерации очень сильная дирекция в МВФ, заявил исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин."У нас очень сильная дирекция, что признается и руководством фонда, и членами Совета директоров, и многими сотрудниками МВФ, их около трех с половиной тысяч экономистов со всего мира", - сообщил он в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября. Можин добавил, что при этом российская дирекция маленькая и в нее входят восемь человек, поскольку долго представляла только Россию, а настоящее время еще и Сирию.
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мвф, рф, оценка
Экономика, МВФ, РФ, оценка
Руководство МВФ оценило компетентность российской дирекции в фонде
Можин: руководство МВФ признает высокую компетентность дирекции от РФ в фонде
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда, члены совета директоров и многие сотрудники организации признают, что у Российской Федерации очень сильная дирекция в МВФ, заявил исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин.
"У нас очень сильная дирекция, что признается и руководством фонда, и членами Совета директоров, и многими сотрудниками МВФ, их около трех с половиной тысяч экономистов со всего мира", - сообщил он в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября.
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Можин добавил, что при этом российская дирекция маленькая и в нее входят восемь человек, поскольку долго представляла только Россию, а настоящее время еще и Сирию.