Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Руководство МВФ оценило компетентность российской дирекции в фонде - 01.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241101/mvf-852548438.html
Руководство МВФ оценило компетентность российской дирекции в фонде
Руководство МВФ оценило компетентность российской дирекции в фонде - 01.11.2024, ПРАЙМ
Руководство МВФ оценило компетентность российской дирекции в фонде
Руководство Международного валютного фонда, члены совета директоров и многие сотрудники организации признают, что у Российской Федерации очень сильная дирекция... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T17:23+0300
2024-11-01T17:23+0300
экономика
мвф
рф
оценка
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_0:366:3964:2596_1920x0_80_0_0_f4be9b0c3fd8b9da9422ebc48e46c7f5.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда, члены совета директоров и многие сотрудники организации признают, что у Российской Федерации очень сильная дирекция в МВФ, заявил исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин."У нас очень сильная дирекция, что признается и руководством фонда, и членами Совета директоров, и многими сотрудниками МВФ, их около трех с половиной тысяч экономистов со всего мира", - сообщил он в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября. Можин добавил, что при этом российская дирекция маленькая и в нее входят восемь человек, поскольку долго представляла только Россию, а настоящее время еще и Сирию.
https://1prime.ru/20241025/mvf-852434187.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_433:0:3964:2648_1920x0_80_0_0_76a23135291378eb53667eb03ed7368d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф, рф, оценка
Экономика, МВФ, РФ, оценка
17:23 01.11.2024
 
Руководство МВФ оценило компетентность российской дирекции в фонде

Можин: руководство МВФ признает высокую компетентность дирекции от РФ в фонде

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© AFP / Yuri Gripas
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда, члены совета директоров и многие сотрудники организации признают, что у Российской Федерации очень сильная дирекция в МВФ, заявил исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин.
"У нас очень сильная дирекция, что признается и руководством фонда, и членами Совета директоров, и многими сотрудниками МВФ, их около трех с половиной тысяч экономистов со всего мира", - сообщил он в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября.
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
В Минфине рассказали, как Запад хочет использовать МВФ и Всемирный банк
25 октября, 18:31
Можин добавил, что при этом российская дирекция маленькая и в нее входят восемь человек, поскольку долго представляла только Россию, а настоящее время еще и Сирию.
 
ЭкономикаМВФРФоценка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала