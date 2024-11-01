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Эксперт объяснил, когда ОПЕК+ увеличит добычу

Эксперт объяснил, когда ОПЕК+ увеличит добычу - 01.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, когда ОПЕК+ увеличит добычу

ОПЕК+ вряд ли будет увеличивать добычу нефти, пока мировые нефтяные котировки не закрепятся на уровне выше 80 долларов за баррель, такое мнение высказал РИА... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T19:59+0300

2024-11-01T19:59+0300

2024-11-01T20:00+0300

экономика

опек

добыча

увеличение

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ вряд ли будет увеличивать добычу нефти, пока мировые нефтяные котировки не закрепятся на уровне выше 80 долларов за баррель, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Агентство Reuters ранее на этой неделе со ссылкой на источники сообщало, что ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на месяц или более. "Решение поднимать объемы производства было принято, когда цена держалась выше 80 долларов за баррель. Пока она не вернется к уровню выше 80 долларов за баррель и не будет устойчиво там находиться, думаю, что ОПЕК+ поднимать объемы производства не будет", – сказал Юшков. Стоимость нефти марки Brent в понедельник опустилась ниже 71 доллара за баррель впервые с начала октября, упав более чем на 6%. Однако затем цены выросли. На торгах в пятницу цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет почти на 3%, приближаясь к 75 долларам за баррель. Сейчас "идет очень большое давление на цены" перед выборами президента в США, напомнил Юшков. "Администрация Байдена, демократы подключали лояльные себе СМИ, чтобы толкать цены вниз. Что бы ни происходило, они трактовали это так, чтобы нефть дешевела", – продолжил он. "Американцам, в частности, демократам, это нужно, чтобы низкая цена позволила снизить или хотя бы остановить рост цен на топливо на внутреннем рынке", – считает Юшков. После выборов президента в США, которые пройдут 5 ноября, участники ОПЕК+ увидят, каков уровень цен на нефть без давления со стороны американских выборов, добавил он. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеет так называемые добровольные сокращения. Снижение на 1,66 миллиона баррелей в сутки действует до конца года, а введенные чуть позднее ограничения - еще на 2,2 миллиона - ранее планировалось постепенно отменять с октября, но затем это решение было сдвинуто на декабрь. В ноябре целевой уровень добычи ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства Казахстана, Ирака и РФ составляет 35,45 миллиона баррелей в сутки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

опек, добыча, увеличение