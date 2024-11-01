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Чистая прибыль "Новатэка" в 2024 году снизилась на 40 процентов - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Новатэка" в 2024 году снизилась на 40 процентов
Чистая прибыль "Новатэка" в 2024 году снизилась на 40 процентов - 01.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Новатэка" в 2024 году снизилась на 40 процентов
Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ за январь-сентябрь 2024 года составила 242,164 миллиарда рублей против 404,392 миллиарда рублей годом ранее, следует из... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T11:20+0300
2024-11-01T11:20+0300
россия
чистая прибыль
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ за январь-сентябрь 2024 года составила 242,164 миллиарда рублей против 404,392 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Выручка компании увеличилась на 15,5%, до 663,554 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла в 1,2 раза, до 397,132 миллиарда рублей.
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россия, чистая прибыль
РОССИЯ, чистая прибыль
11:20 01.11.2024
 
Чистая прибыль "Новатэка" в 2024 году снизилась на 40 процентов

Чистая прибыль "Новатэка" за январь-сентябрь снизилась до 242,2 миллиарда рублей

Зарубежные партнеры НОВАТЭКа сомневаются в целесообразности инвестиций в ЯНАО
Зарубежные партнеры НОВАТЭКа сомневаются в целесообразности инвестиций в ЯНАО
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ за январь-сентябрь 2024 года составила 242,164 миллиарда рублей против 404,392 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании.
Выручка компании увеличилась на 15,5%, до 663,554 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла в 1,2 раза, до 397,132 миллиарда рублей.
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