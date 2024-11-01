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Разведка США обвинила Россию в якобы фабрикации видео о подлоге голосования - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Разведка США обвинила Россию в якобы фабрикации видео о подлоге голосования
Разведка США обвинила Россию в якобы фабрикации видео о подлоге голосования - 01.11.2024, ПРАЙМ
Разведка США обвинила Россию в якобы фабрикации видео о подлоге голосования
Якобы связанные с Российской Федерацией лица сфабриковали распространившееся по социальным сетям видео о подлоге голосования в Джорджии, говорится в совместном... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T23:14+0300
2024-11-01T23:16+0300
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Якобы связанные с Российской Федерацией лица сфабриковали распространившееся по социальным сетям видео о подлоге голосования в Джорджии, говорится в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры. Недавно в социальной сети X было опубликовано видео, где мигрант из Гаити рассказывает, как использовал несколько ID-карточек и, соответственно, несколько раз проголосовал за кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис. Видео было удалено, но "завирусилось" в социальных сетях как пример якобы подлога президентских выборов в Соединенных Штатах.Как утверждается в совместном заявлении разведывательного сообщества, агенты Российской Федерации сфабриковали это видео. "Это суждение основано на информации в распоряжении разведсообщества, и предыдущей деятельности других российских агентов влияния", - заявили американские разведчики, не предоставив более никаких других доказательств своей правоты.
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сша, разведка, россия
Происшествия, США, разведка, РОССИЯ
23:14 01.11.2024 (обновлено: 23:16 01.11.2024)
 
Разведка США обвинила Россию в якобы фабрикации видео о подлоге голосования

США обвинили Россию в якобы фабрикации видео о подлоге голосования в Джорджии

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Якобы связанные с Российской Федерацией лица сфабриковали распространившееся по социальным сетям видео о подлоге голосования в Джорджии, говорится в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры.
Недавно в социальной сети X было опубликовано видео, где мигрант из Гаити рассказывает, как использовал несколько ID-карточек и, соответственно, несколько раз проголосовал за кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис. Видео было удалено, но "завирусилось" в социальных сетях как пример якобы подлога президентских выборов в Соединенных Штатах.
Как утверждается в совместном заявлении разведывательного сообщества, агенты Российской Федерации сфабриковали это видео.
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"Это суждение основано на информации в распоряжении разведсообщества, и предыдущей деятельности других российских агентов влияния", - заявили американские разведчики, не предоставив более никаких других доказательств своей правоты.
 
ПроисшествияСШАразведкаРОССИЯ
 
 
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