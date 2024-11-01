https://1prime.ru/20241101/obvinenie-852551923.html

Разведка США обвинила Россию в якобы фабрикации видео о подлоге голосования

Разведка США обвинила Россию в якобы фабрикации видео о подлоге голосования - 01.11.2024, ПРАЙМ

Разведка США обвинила Россию в якобы фабрикации видео о подлоге голосования

Якобы связанные с Российской Федерацией лица сфабриковали распространившееся по социальным сетям видео о подлоге голосования в Джорджии, говорится в совместном... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T23:14+0300

2024-11-01T23:14+0300

2024-11-01T23:16+0300

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Якобы связанные с Российской Федерацией лица сфабриковали распространившееся по социальным сетям видео о подлоге голосования в Джорджии, говорится в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры. Недавно в социальной сети X было опубликовано видео, где мигрант из Гаити рассказывает, как использовал несколько ID-карточек и, соответственно, несколько раз проголосовал за кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис. Видео было удалено, но "завирусилось" в социальных сетях как пример якобы подлога президентских выборов в Соединенных Штатах.Как утверждается в совместном заявлении разведывательного сообщества, агенты Российской Федерации сфабриковали это видео. "Это суждение основано на информации в распоряжении разведсообщества, и предыдущей деятельности других российских агентов влияния", - заявили американские разведчики, не предоставив более никаких других доказательств своей правоты.

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сша, разведка, россия