https://1prime.ru/20241101/peskov-852543218.html

Песков прокомментировал заявления Трампа по "Северному потоку - 2"

Песков прокомментировал заявления Трампа по "Северному потоку - 2" - 01.11.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал заявления Трампа по "Северному потоку - 2"

Уцелевшая после диверсии нитка трубопровода "Северный поток - 2" готова к запуску в любой момент, поэтому заявления экс-президента США Дональда Трампа... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T13:07+0300

2024-11-01T13:07+0300

2024-11-01T13:08+0300

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Уцелевшая после диверсии нитка трубопровода "Северный поток - 2" готова к запуску в любой момент, поэтому заявления экс-президента США Дональда Трампа непонятны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее Дональд Трамп давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе беседы кандидат в президенты заявил, что все, кто когда-либо называл его "другом России" и российским шпионом, больные. По его словам, именно он смог воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". По словам пресс-секретаря российского президента, "Северный поток" был достроен , и Трамп никак не помешал его строительству.В то же время Песков уточнил, что Трампа, в том числе по "Северному потоку", сделаны в горячке предвыборной гонки. По его словам, это вполне очевидно, так как предвыборная кампания уже близится к финишу, в завершение гонки можно услышать много экстравагантных вещей.

https://1prime.ru/20241101/tramp-852538650.html

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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков