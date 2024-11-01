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Песков прокомментировал заявления Трампа по "Северному потоку - 2" - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал заявления Трампа по "Северному потоку - 2"
Песков прокомментировал заявления Трампа по "Северному потоку - 2" - 01.11.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал заявления Трампа по "Северному потоку - 2"
Уцелевшая после диверсии нитка трубопровода "Северный поток - 2" готова к запуску в любой момент, поэтому заявления экс-президента США Дональда Трампа... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T13:07+0300
2024-11-01T13:08+0300
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Уцелевшая после диверсии нитка трубопровода "Северный поток - 2" готова к запуску в любой момент, поэтому заявления экс-президента США Дональда Трампа непонятны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее Дональд Трамп давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе беседы кандидат в президенты заявил, что все, кто когда-либо называл его "другом России" и российским шпионом, больные. По его словам, именно он смог воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". По словам пресс-секретаря российского президента, "Северный поток" был достроен , и Трамп никак не помешал его строительству.В то же время Песков уточнил, что Трампа, в том числе по "Северному потоку", сделаны в горячке предвыборной гонки. По его словам, это вполне очевидно, так как предвыборная кампания уже близится к финишу, в завершение гонки можно услышать много экстравагантных вещей.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
13:07 01.11.2024 (обновлено: 13:08 01.11.2024)
 
Песков прокомментировал заявления Трампа по "Северному потоку - 2"

Песков: уцелевшая нитка "Северного потока 2" готова к пуску

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Уцелевшая после диверсии нитка трубопровода "Северный поток - 2" готова к запуску в любой момент, поэтому заявления экс-президента США Дональда Трампа непонятны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Дональд Трамп давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе беседы кандидат в президенты заявил, что все, кто когда-либо называл его "другом России" и российским шпионом, больные. По его словам, именно он смог воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2".
По словам пресс-секретаря российского президента, "Северный поток" был достроен , и Трамп никак не помешал его строительству.
В то же время Песков уточнил, что Трампа, в том числе по "Северному потоку", сделаны в горячке предвыборной гонки. По его словам, это вполне очевидно, так как предвыборная кампания уже близится к финишу, в завершение гонки можно услышать много экстравагантных вещей.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
Трамп назвал больными тех, кто называл его "другом России"
08:40
 
РОССИЯСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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