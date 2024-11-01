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В Кремле прокомментировали слова Трампа про сотрудничество России и Китая - 01.11.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали слова Трампа про сотрудничество России и Китая
В Кремле прокомментировали слова Трампа про сотрудничество России и Китая - 01.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали слова Трампа про сотрудничество России и Китая
В России недоумевают, зачем препятствовать взаимодействию России и Китая, которое не направлено против других государств, задался вопросом официальный... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T13:13+0300
2024-11-01T13:18+0300
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сша
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. В России недоумевают, зачем препятствовать взаимодействию России и Китая, которое не направлено против других государств, задался вопросом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал заявления экс-президента США и кандидата на выборах Дональда Трампа о том, что Россию и Китай необходимо "разъединить"."Здесь непонятно, зачем нужно разъединять, зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая, потому что это сотрудничество, оно носит действительно особый, привилегированный характер, действительно стратегического партнерства, но главной особенностью нашего сотрудничества с Китайской Народной Республикой является то, что оно не направлено против третьих стран", - сказал Песков.Он также упомянул, что российско-китайское сотрудничество направлено исключительно на интересы российского и китайского народов.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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россия, сша, китай, дональд трамп
РОССИЯ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
13:13 01.11.2024 (обновлено: 13:18 01.11.2024)
 
В Кремле прокомментировали слова Трампа про сотрудничество России и Китая

Песков о словах Трампа про РФ и КНР: неясно, зачем мешать нашему сотрудничеству

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. В России недоумевают, зачем препятствовать взаимодействию России и Китая, которое не направлено против других государств, задался вопросом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал заявления экс-президента США и кандидата на выборах Дональда Трампа о том, что Россию и Китай необходимо "разъединить".
"Здесь непонятно, зачем нужно разъединять, зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая, потому что это сотрудничество, оно носит действительно особый, привилегированный характер, действительно стратегического партнерства, но главной особенностью нашего сотрудничества с Китайской Народной Республикой является то, что оно не направлено против третьих стран", - сказал Песков.
Он также упомянул, что российско-китайское сотрудничество направлено исключительно на интересы российского и китайского народов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
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РОССИЯСШАКИТАЙДональд Трамп
 
 
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