https://1prime.ru/20241101/peskov-852543338.html

В Кремле прокомментировали слова Трампа про сотрудничество России и Китая

В Кремле прокомментировали слова Трампа про сотрудничество России и Китая - 01.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали слова Трампа про сотрудничество России и Китая

В России недоумевают, зачем препятствовать взаимодействию России и Китая, которое не направлено против других государств, задался вопросом официальный... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T13:13+0300

2024-11-01T13:13+0300

2024-11-01T13:18+0300

россия

сша

китай

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270321_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_70026ee9473d063e5d5a720553fb6c7d.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. В России недоумевают, зачем препятствовать взаимодействию России и Китая, которое не направлено против других государств, задался вопросом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал заявления экс-президента США и кандидата на выборах Дональда Трампа о том, что Россию и Китай необходимо "разъединить"."Здесь непонятно, зачем нужно разъединять, зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая, потому что это сотрудничество, оно носит действительно особый, привилегированный характер, действительно стратегического партнерства, но главной особенностью нашего сотрудничества с Китайской Народной Республикой является то, что оно не направлено против третьих стран", - сказал Песков.Он также упомянул, что российско-китайское сотрудничество направлено исключительно на интересы российского и китайского народов.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://1prime.ru/20241101/tramp-852538113.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, китай, дональд трамп