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В России повысился индекс PMI обрабатывающих отраслей
В России повысился индекс PMI обрабатывающих отраслей - 01.11.2024, ПРАЙМ
В России повысился индекс PMI обрабатывающих отраслей
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре вырос до 50,6 пункта с 49,5 пункта в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T09:20+0300
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обрабатывающая промышленность
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре вырос до 50,6 пункта с 49,5 пункта в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности S&P Global Russia с учетом сезонных колебаний составил 50,6 пункта в октябре по сравнению с 49,5 пункта в сентябре. Последние данные свидетельствуют о незначительном улучшении состояния сектора после небольшого ухудшения условий работы в конце третьего квартала. При этом темпы общего роста оказались слабее средних", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
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россия, pmi, обрабатывающая промышленность
РОССИЯ, PMI, обрабатывающая промышленность
В России повысился индекс PMI обрабатывающих отраслей
S&P: индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ вырос в октябре до 50,6 пункта
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре вырос до 50,6 пункта с 49,5 пункта в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности S&P Global Russia с учетом сезонных колебаний составил 50,6 пункта в октябре по сравнению с 49,5 пункта в сентябре. Последние данные свидетельствуют о незначительном улучшении состояния сектора после небольшого ухудшения условий работы в конце третьего квартала. При этом темпы общего роста оказались слабее средних", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей