Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России повысился индекс PMI обрабатывающих отраслей - 01.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241101/pmi--852539210.html
В России повысился индекс PMI обрабатывающих отраслей
В России повысился индекс PMI обрабатывающих отраслей - 01.11.2024, ПРАЙМ
В России повысился индекс PMI обрабатывающих отраслей
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре вырос до 50,6 пункта с 49,5 пункта в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T09:20+0300
2024-11-01T09:20+0300
россия
pmi
обрабатывающая промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/74/777997439_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_7702ba902c1cce7031067ef6a80f145a.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре вырос до 50,6 пункта с 49,5 пункта в сентябре, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности S&amp;P Global Russia с учетом сезонных колебаний составил 50,6 пункта в октябре по сравнению с 49,5 пункта в сентябре. Последние данные свидетельствуют о незначительном улучшении состояния сектора после небольшого ухудшения условий работы в конце третьего квартала. При этом темпы общего роста оказались слабее средних", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&amp;P Global.
https://1prime.ru/20240902/indeks-851262760.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/74/777997439_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2c1fe6ad0f172f948b6deff9e5f85249.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, pmi, обрабатывающая промышленность
РОССИЯ, PMI, обрабатывающая промышленность
09:20 01.11.2024
 
В России повысился индекс PMI обрабатывающих отраслей

S&P: индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ вырос в октябре до 50,6 пункта

© fotolia.com / motorradcbrПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© fotolia.com / motorradcbr
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре вырос до 50,6 пункта с 49,5 пункта в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности S&P Global Russia с учетом сезонных колебаний составил 50,6 пункта в октябре по сравнению с 49,5 пункта в сентябре. Последние данные свидетельствуют о незначительном улучшении состояния сектора после небольшого ухудшения условий работы в конце третьего квартала. При этом темпы общего роста оказались слабее средних", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
Бизнес, финансы
В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей
2 сентября, 09:17
 
РОССИЯPMIобрабатывающая промышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала