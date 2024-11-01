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В Польше ответили на обиды Зеленского - 01.11.2024, ПРАЙМ
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В Польше ответили на обиды Зеленского
В Польше ответили на обиды Зеленского - 01.11.2024, ПРАЙМ
В Польше ответили на обиды Зеленского
Варшава не может предоставлять помощь Киеву, пренебрегая при этом собственной безопасностью. Такое заявление сделал глава Минобороны Польши Владислав... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T12:29+0300
2024-11-01T12:29+0300
вооружения
польша
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Варшава не может предоставлять помощь Киеву, пренебрегая при этом собственной безопасностью. Такое заявление сделал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Об этом министр написал в соцсети Х в ответ на претензии украинского лидера Владимира Зеленского, касающиеся отказом Польши передать Украине истребители МиГ-29.Косиняк-Камыш заявил, что Варшава передала Киеву все, что могла передать, ее возможности не безграничны. Что же касается требования Зеленского распространить польское ПВО на территорию Украины для сбивания российских ракет, польский политик подчеркнул, что такие решение принимаются коллективно странами НАТО."Сегодня такого решения альянса нет", — написал он.Ранее польские власти говорили, что предоставили Киеву больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Что касается МиГ-29, то, по словам главы Минобороны Польши, Варшава сможет предоставить самолеты только тогда, когда польские ВВС будут достаточно усилены.
https://1prime.ru/20241031/ukraina-852527773.html
польша
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польша, украина, военная помощь украине
Вооружения, ПОЛЬША, УКРАИНА, военная помощь Украине
12:29 01.11.2024
 
В Польше ответили на обиды Зеленского

В Польше ответили на упреки Зеленского в нежелании передавать Украине МиГ-29

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Варшава не может предоставлять помощь Киеву, пренебрегая при этом собственной безопасностью. Такое заявление сделал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Об этом министр написал в соцсети Х в ответ на претензии украинского лидера Владимира Зеленского, касающиеся отказом Польши передать Украине истребители МиГ-29.
Косиняк-Камыш заявил, что Варшава передала Киеву все, что могла передать, ее возможности не безграничны.
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Вчера, 14:16
Что же касается требования Зеленского распространить польское ПВО на территорию Украины для сбивания российских ракет, польский политик подчеркнул, что такие решение принимаются коллективно странами НАТО.
"Сегодня такого решения альянса нет", — написал он.
Ранее польские власти говорили, что предоставили Киеву больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Что касается МиГ-29, то, по словам главы Минобороны Польши, Варшава сможет предоставить самолеты только тогда, когда польские ВВС будут достаточно усилены.
 
ВооруженияПОЛЬШАУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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