https://1prime.ru/20241101/polsha-852542415.html

В Польше ответили на обиды Зеленского

В Польше ответили на обиды Зеленского - 01.11.2024, ПРАЙМ

В Польше ответили на обиды Зеленского

Варшава не может предоставлять помощь Киеву, пренебрегая при этом собственной безопасностью. Такое заявление сделал глава Минобороны Польши Владислав... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T12:29+0300

2024-11-01T12:29+0300

2024-11-01T12:29+0300

вооружения

польша

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Варшава не может предоставлять помощь Киеву, пренебрегая при этом собственной безопасностью. Такое заявление сделал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Об этом министр написал в соцсети Х в ответ на претензии украинского лидера Владимира Зеленского, касающиеся отказом Польши передать Украине истребители МиГ-29.Косиняк-Камыш заявил, что Варшава передала Киеву все, что могла передать, ее возможности не безграничны. Что же касается требования Зеленского распространить польское ПВО на территорию Украины для сбивания российских ракет, польский политик подчеркнул, что такие решение принимаются коллективно странами НАТО."Сегодня такого решения альянса нет", — написал он.Ранее польские власти говорили, что предоставили Киеву больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Что касается МиГ-29, то, по словам главы Минобороны Польши, Варшава сможет предоставить самолеты только тогда, когда польские ВВС будут достаточно усилены.

https://1prime.ru/20241031/ukraina-852527773.html

польша

украина

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польша, украина, военная помощь украине