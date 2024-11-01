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Максимальное пособие по уходу за детьми вырастет почти до 100 тыс рублей

Максимальное пособие по уходу за детьми вырастет почти до 100 тыс рублей - 01.11.2024, ПРАЙМ

Максимальное пособие по уходу за детьми вырастет почти до 100 тыс рублей

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может составить почти 97 тысяч рублей в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T16:33+0300

2024-11-01T16:33+0300

2024-11-01T16:34+0300

экономика

минтруд

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может составить почти 97 тысяч рублей в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Продолжится также увеличение предельной суммы пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Так, в 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026 это 83 тысячи рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей", - сказал Котяков во время заседания программной комиссии партии "Единая Россия". Он отметил, что с этого года в рамках указа президента России Владимира Путина был введен единый статус многодетной семьи для равноправного назначения мер социальной поддержки этой категории россиян во всех регионах страны. В 39 регионах меры поддержки назначают без учета критериев нуждаемости. "В ближайшую трехлетку на выплату материнского капитала планируется выделить 1,7 триллионов рублей. С сентября мы начали выплату неиспользованных остатков материнского капитала, которые не превышают сумму 10 тысяч рублей. Такой возможностью воспользуются 113 тысяч семей", - добавил министр.

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минтруд, дети