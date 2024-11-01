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Максимальное пособие по уходу за детьми вырастет почти до 100 тыс рублей - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Максимальное пособие по уходу за детьми вырастет почти до 100 тыс рублей
Максимальное пособие по уходу за детьми вырастет почти до 100 тыс рублей - 01.11.2024, ПРАЙМ
Максимальное пособие по уходу за детьми вырастет почти до 100 тыс рублей
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может составить почти 97 тысяч рублей в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T16:33+0300
2024-11-01T16:34+0300
экономика
минтруд
дети
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может составить почти 97 тысяч рублей в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Продолжится также увеличение предельной суммы пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Так, в 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026 это 83 тысячи рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей", - сказал Котяков во время заседания программной комиссии партии "Единая Россия". Он отметил, что с этого года в рамках указа президента России Владимира Путина был введен единый статус многодетной семьи для равноправного назначения мер социальной поддержки этой категории россиян во всех регионах страны. В 39 регионах меры поддержки назначают без учета критериев нуждаемости. "В ближайшую трехлетку на выплату материнского капитала планируется выделить 1,7 триллионов рублей. С сентября мы начали выплату неиспользованных остатков материнского капитала, которые не превышают сумму 10 тысяч рублей. Такой возможностью воспользуются 113 тысяч семей", - добавил министр.
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минтруд, дети
Экономика, Минтруд, дети
16:33 01.11.2024 (обновлено: 16:34 01.11.2024)
 
Максимальное пособие по уходу за детьми вырастет почти до 100 тыс рублей

Котяков: максимальное пособие по уходу за детьми в 2027 г составит 97 тыс руб

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРегистрация детей-тройняшек в Калининградском Доме счастья
Регистрация детей-тройняшек в Калининградском Доме счастья - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может составить почти 97 тысяч рублей в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Продолжится также увеличение предельной суммы пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Так, в 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026 это 83 тысячи рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей", - сказал Котяков во время заседания программной комиссии партии "Единая Россия".
Он отметил, что с этого года в рамках указа президента России Владимира Путина был введен единый статус многодетной семьи для равноправного назначения мер социальной поддержки этой категории россиян во всех регионах страны. В 39 регионах меры поддержки назначают без учета критериев нуждаемости.
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"В ближайшую трехлетку на выплату материнского капитала планируется выделить 1,7 триллионов рублей. С сентября мы начали выплату неиспользованных остатков материнского капитала, которые не превышают сумму 10 тысяч рублей. Такой возможностью воспользуются 113 тысяч семей", - добавил министр.
 
ЭкономикаМинтруддети
 
 
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