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Роскачество усилит проверки поставщиков для торговых сетей - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Роскачество усилит проверки поставщиков для торговых сетей
Роскачество усилит проверки поставщиков для торговых сетей - 01.11.2024, ПРАЙМ
Роскачество усилит проверки поставщиков для торговых сетей
Роскачество расширит охват проводимых организацией аудитов поставщиков продукции для торговых сетей с целью повышения уровня безопасности продукции после... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T15:46+0300
2024-11-01T15:47+0300
роскачество
поставщики
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Роскачество расширит охват проводимых организацией аудитов поставщиков продукции для торговых сетей с целью повышения уровня безопасности продукции после участившихся сообщений об отравлениях и плохом санитарном состоянии пищевых производств, рассказали РИА Новости в организации. "На сегодня эксперты Роскачества проверили уже свыше 350 предприятий – поставщиков Х5 и "Магнита". Кроме того, регулярные аудиты Роскачества проходят более 200 поставщиков сетей – держателей государственного Знака качества. Однако последние ситуации с отравлениями и информация о плохом санитарном состоянии производств поставщиков привела к необходимости расширения количества таких проводимых аудитов", - говорится в сообщении. Там уточнили, что с 2023 года значительная часть аудитов новых поставщиков и поставщиков собственных торговых марок для сетей "Перекресток", "Пятерочка" и "Магнит" проводится силами профильного департамента Роскачества. В октябре этого года аудит прошла собственная фабрика-кухня "Х5 Еда", изготавливающая готовую еду доля торговых сетей "Перекресток" и "Пятерочка". До конца 2024 года запланирован аудит пяти главных поставщиков-партнеров "Х5 Еды" и торговой сети "Перекресток", уточнили в организации. Подчеркивается, что аудиты Роскачества включают тщательную проверку всех этапов производственного процесса - от анализа журналов входного контроля сырья и материалов до контроля технологических процессов, упаковки и хранения готовой продукции. Проверка проводится на соответствие требованиям пищевой безопасности, в том числе установленным техническим регламентом Таможенного союза и ГОСТом. Как отмечают эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества, торговые сети, заинтересованные в предоставлении безопасной продукции, должны внимательно подходить к выбору поставщиков и проводить очные аудиты производств. "Только так можно гарантировать, что продукция, сырье и упаковочные материалы соответствуют стандартам качества и безопасности", - подчеркнули в организации. Во вторник вечером в Telegram-каналах стала появляться информация о жалобах сотрудников "Можайского кондитерского дома" на антисанитарию. В среду "Перекресток" и "Вкусвилл" сообщили РИА Новости, что приостановили поставки продукции от этого поставщика и сняли товары с полок. Прокуратура сообщила, что проверит условия изготовления продукции в МКД на фоне сообщений об антисанитарии. В середине октября ряд Telegram-каналов писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "Вкусвилл", позже стала распространяться такая же информация в отношении зефира "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". И хотя во "Вкусвилле" заявили, что информация не соответствует действительности, и в X5 Group не обнаружили ни одной жалобы на зефир на каналах обратной связи с покупателями "Пятерочки", обе компании приостановили продажи зефира на мальтите и проводят дополнительные проверки. Роспотребнадзор сообщил, что приостановил производство и проводит проверку производителя зефира.
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роскачество, поставщики
Роскачество, поставщики
15:46 01.11.2024 (обновлено: 15:47 01.11.2024)
 
Роскачество усилит проверки поставщиков для торговых сетей

Роскачество расширит охват проверок поставщиков продукции для торговых сетей

© Фото : X5 Retail GroupТорговый зал супермаркета
Торговый зал супермаркета - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© Фото : X5 Retail Group
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Роскачество расширит охват проводимых организацией аудитов поставщиков продукции для торговых сетей с целью повышения уровня безопасности продукции после участившихся сообщений об отравлениях и плохом санитарном состоянии пищевых производств, рассказали РИА Новости в организации.
"На сегодня эксперты Роскачества проверили уже свыше 350 предприятий – поставщиков Х5 и "Магнита". Кроме того, регулярные аудиты Роскачества проходят более 200 поставщиков сетей – держателей государственного Знака качества. Однако последние ситуации с отравлениями и информация о плохом санитарном состоянии производств поставщиков привела к необходимости расширения количества таких проводимых аудитов", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что с 2023 года значительная часть аудитов новых поставщиков и поставщиков собственных торговых марок для сетей "Перекресток", "Пятерочка" и "Магнит" проводится силами профильного департамента Роскачества. В октябре этого года аудит прошла собственная фабрика-кухня "Х5 Еда", изготавливающая готовую еду доля торговых сетей "Перекресток" и "Пятерочка". До конца 2024 года запланирован аудит пяти главных поставщиков-партнеров "Х5 Еды" и торговой сети "Перекресток", уточнили в организации.
Подчеркивается, что аудиты Роскачества включают тщательную проверку всех этапов производственного процесса - от анализа журналов входного контроля сырья и материалов до контроля технологических процессов, упаковки и хранения готовой продукции. Проверка проводится на соответствие требованиям пищевой безопасности, в том числе установленным техническим регламентом Таможенного союза и ГОСТом.
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Как отмечают эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества, торговые сети, заинтересованные в предоставлении безопасной продукции, должны внимательно подходить к выбору поставщиков и проводить очные аудиты производств. "Только так можно гарантировать, что продукция, сырье и упаковочные материалы соответствуют стандартам качества и безопасности", - подчеркнули в организации.
Во вторник вечером в Telegram-каналах стала появляться информация о жалобах сотрудников "Можайского кондитерского дома" на антисанитарию. В среду "Перекресток" и "Вкусвилл" сообщили РИА Новости, что приостановили поставки продукции от этого поставщика и сняли товары с полок. Прокуратура сообщила, что проверит условия изготовления продукции в МКД на фоне сообщений об антисанитарии.
В середине октября ряд Telegram-каналов писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "Вкусвилл", позже стала распространяться такая же информация в отношении зефира "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". И хотя во "Вкусвилле" заявили, что информация не соответствует действительности, и в X5 Group не обнаружили ни одной жалобы на зефир на каналах обратной связи с покупателями "Пятерочки", обе компании приостановили продажи зефира на мальтите и проводят дополнительные проверки. Роспотребнадзор сообщил, что приостановил производство и проводит проверку производителя зефира.
 
Роскачествопоставщики
 
 
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