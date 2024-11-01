https://1prime.ru/20241101/registratsiya-852552279.html

"Госуслуги" открыли регистрацию каналов более чем с 10 тысячами подписчиков

"Госуслуги" открыли регистрацию каналов более чем с 10 тысячами подписчиков - 01.11.2024, ПРАЙМ

"Госуслуги" открыли регистрацию каналов более чем с 10 тысячами подписчиков

Форма для регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих свыше 10 тысяч подписчиков, заработала на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ. | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T23:24+0300

2024-11-01T23:24+0300

2024-11-01T23:25+0300

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каналы

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Форма для регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих свыше 10 тысяч подписчиков, заработала на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ. Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. "На портале госуслуг заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тысяч подписчиков. После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале, уточнив, что регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью. В министерстве пояснили, что владельцы каналов и страниц могут направить через специальную форму минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные. Уточняется, что заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение трех дней нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала или страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить их принадлежность автору заявки. "Роскомнадзор примет решение о включении канала/страницы в перечень в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом придет владельцу канала в личный кабинет на "Госуслугах". После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что если канал или страница не будут включены в перечень, то рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

https://1prime.ru/20241030/gosuslugi-852509607.html

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регистрация, каналы