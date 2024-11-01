https://1prime.ru/20241101/rolf-852545688.html
Автодилер "Рольф" намерен увеличить продажи новых авто
Автодилер "Рольф" намерен увеличить продажи новых авто - 01.11.2024, ПРАЙМ
Автодилер "Рольф" намерен увеличить продажи новых авто
Один из крупнейших российских автодилеров - группа компаний "Рольф" - в 2024 году планирует увеличить продажи новых автомобилей по сравнению с предыдущим годом... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T15:16+0300
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских автодилеров - группа компаний "Рольф" - в 2024 году планирует увеличить продажи новых автомобилей по сравнению с предыдущим годом на 20-38% - до 35-40 тысяч единиц, с пробегом - сократить на 46%, следует из слов генерального директора компании Романа Антонова. "По итогам 2023 года у нас было продано 29 тысяч новых автомобилей и 102 тысячи автомобилей с пробегом. В этом году с учетом того, что ключевая ставка ЦБ увеличилась, мы стратегию пересмотрели. Новых автомобилей по итогам 2024 года, я думаю, будет продано в районе 35-40 тысяч, автомобилей с пробегом – порядка 55 тысяч, возможно, больше", - сообщил Антонов. Автодилер озвучил текущий показатель EBITDA и поделился ожиданиями от итогового показателя за 2024 год. "По итогам 10 месяцев EBITDA группы составила 8,5 миллиарда рублей. Весь год планируется закрыть с этим показателем на уровне 10 миллиардов рублей - на 25% ниже, чем в прошлом году", - рассказали в "Рольфе", отметив, что среди автодилеров, которые официально делятся отчетностью, компания остается на первом месте. Антонов также рассказал о планах по расширению компании, в которые входят как покупка других бизнесов, так и открытие новых дилерских центров собственными силами. Выход на IPO, о котором ранее заявляли в компании, было решено отложить до 2026 года в связи с повышением ключевой ставки ЦБ.
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рольф, спрос на легковые авто
Рольф, спрос на легковые авто
Автодилер "Рольф" намерен увеличить продажи новых авто
"Рольф" в 2024 году планирует увеличить продажи новых автомобилей на 20-38%
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских автодилеров - группа компаний "Рольф" - в 2024 году планирует увеличить продажи новых автомобилей по сравнению с предыдущим годом на 20-38% - до 35-40 тысяч единиц, с пробегом - сократить на 46%, следует из слов генерального директора компании Романа Антонова.
"По итогам 2023 года у нас было продано 29 тысяч новых автомобилей и 102 тысячи автомобилей с пробегом. В этом году с учетом того, что ключевая ставка ЦБ увеличилась, мы стратегию пересмотрели. Новых автомобилей по итогам 2024 года, я думаю, будет продано в районе 35-40 тысяч, автомобилей с пробегом – порядка 55 тысяч, возможно, больше", - сообщил Антонов.
Автодилер озвучил текущий показатель EBITDA и поделился ожиданиями от итогового показателя за 2024 год.
"По итогам 10 месяцев EBITDA группы составила 8,5 миллиарда рублей. Весь год планируется закрыть с этим показателем на уровне 10 миллиардов рублей - на 25% ниже, чем в прошлом году", - рассказали в "Рольфе", отметив, что среди автодилеров, которые официально делятся отчетностью, компания остается на первом месте.
Антонов также рассказал о планах по расширению компании, в которые входят как покупка других бизнесов, так и открытие новых дилерских центров собственными силами.
Выход на IPO, о котором ранее заявляли в компании, было решено отложить до 2026 года в связи с повышением ключевой ставки ЦБ.
Автодилер "Рольф" планирует IPO в 2025-2026 годах на российской площадке