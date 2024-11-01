https://1prime.ru/20241101/rubl-852538399.html

Дан сигнал к укреплению рубля

Дан сигнал к укреплению рубля - 01.11.2024, ПРАЙМ

Дан сигнал к укреплению рубля

В четверг, 31 октября, рублевые пары не сильно изменились. Пара доллар/рубль повысилась на 0,24%, до 105,50 рубля, тогда как евро/рубль снизилась на 0,01%, до... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T08:33+0300

2024-11-01T08:33+0300

2024-11-01T08:33+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

рубль

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852538399.jpg?1730439224

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. В четверг, 31 октября, рублевые пары не сильно изменились. Пара доллар/рубль повысилась на 0,24%, до 105,50 рубля, тогда как евро/рубль снизилась на 0,01%, до 96,98 рубля, юань/рубль – на 0,22%, до 13,57 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 1 ноября: доллар США – 97,0226 рубля, евро – 105,5231 рубля.Пара доллар/рубль торговалась в диапазоне 96,66–97,55 рубля. Слабость доллара и ралли по нефти не позволили рублю подешеветь. Что касается доллара на глобальном валютном рынке, то непонятно, почему индекс доллара закрылся снижением.Базовый индекс потребительских расходов (core PCE) третий месяц подряд держится на уровне 2,7%, что говорит об устойчивости инфляционного давления. Кроме того, данные по рынку труда оказались сильнее ожиданий – число заявок на пособие по безработице снизилось до 216 тысяч, а индекс стоимости занятости в третьем квартале вырос на 0,8%. Эти факторы вкупе с возросшей волатильностью на рынке казначейских облигаций заставили инвесторов занять более осторожную позицию перед заседанием ФРС США 7 ноября. По данным CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 95%.Что касается нефтяного рынка, то здесь ключевым фактором внутридневного ралли стало обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По итогам четверга баррель Brent подорожал на 1,92%, до74,06 доллара.По данным израильской разведки, Иран готовится нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака, возможно используя БПЛА и баллистические ракеты. Время атаки может быть приурочено к президентским выборам в США 5 ноября. Дополнительную поддержку ценам оказали ожидания, что ОПЕК+ может отложить запланированное увеличение добычи нефти. Изначально картель планировал нарастить производство на 180 000 баррелей в сутки, однако слабый спрос и растущее предложение на рынке вынуждают пересматривать эти планы.В пятницу, 1 ноября, баррель Brent торгуется на уровне 74,19 доллара. Если проходим 74,35, то перед выходными днями есть вероятность восстановления до 76,30 доллара. Для трейдеров и инвесторов текущая ситуация создает сложный микс факторов: с одной стороны, геополитические риски поддерживают котировки, с другой – рекордное производство в США и неопределенность со спросом оказывают давление на рынок. В краткосрочной перспективе ключевым триггером может стать развитие ситуации на Ближнем Востоке.Рынки находятся в режиме ожидания ключевых данных по занятости в США, которые могут определить краткосрочную динамику основных активов. Доллар остается под давлением на фоне ожиданий смягчения политики ФРС (7 ноября, рынки учли уже снижение). Геополитические риски на Ближнем Востоке вышли на первый план после сообщений о возможной атаке Ирана на Израиль, что оказывает существенную поддержку нефти и защитным активам.Доллар опять закрылся ниже 97 рублей. Для меня это сигнал к укреплению рубля до 96,40 рубля. Рубль держит удар и пока достойно отбивался во время снижения нефтяных котировок и укрепления доллара. Также следует учитывать повышение волатильности на рынках в связи с предстоящими выборами в США.Российский фондовый рынок в очередной раз продемонстрировал снижательную динамику. Комментарии главы Центрального банка о жесткой монетарной политике только усилили негативные настроения, оставив инвесторов в ожидании экономической нестабильности. По итогам дня Индекс Мосбиржи снизился на 2,11%, до 2560,20 п., индекс РТС – на 2,08%, до 831,27 п. Продолжаем следить за зоной 2500 - 2520. Все идет к тому, что IMOEX снизится до 2250 к концу года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, курсы валют