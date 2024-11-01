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Спрятаться негде - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Спрятаться негде
Спрятаться негде - 01.11.2024, ПРАЙМ
Спрятаться негде
На рынке в четверг преобладала понижательная динамика. Индекс MocБиржи упал на 2,1%, индекс РТС показал снижение на 2,08%. Сегмент суверенного долга остается... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T09:13+0300
2024-11-01T09:13+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852538981.jpg?1730441598
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. На рынке в четверг преобладала понижательная динамика. Индекс MocБиржи упал на 2,1%, индекс РТС показал снижение на 2,08%. Сегмент суверенного долга остается под давлением, индекс RGBI в очередной раз обновил многолетние минимумы, снизившись на 0,78% за день.Рубль ослаб по отношению к доллару на 0,19%, но укрепился по отношению к китайскому юаню на сопоставимые 0,19%. Золото отступило от максимумов, снизившись 1,2%.Ухудшение настроений инвесторов могло обусловить выступление главы Банка России на заседании думского комитета, которое позволяет сделать вывод, что текущий высокий уровень ставок пока не оказывает сдерживающего влияния на инфляцию. Таким образом, можно предположить, что повышение ключевой ставки в октябре – не последнее в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики.Кроме того, инвесторы могли обратить внимание на решение Конституционного суда России (КС), отменившего сроки давности в отношении исков об изъятии имущества коррупционеров в пользу государства, хотя это решение не затрагивает сделок по приватизации.В лидерах роста в среду оказались акции Аэрофлота. Компания на днях опубликовала сильные результаты РСБУ, которые предвещают не менее сильные результаты по МСФО в конце этого месяца.Положительную динамику показали акции Норникеля. Инвесторы надеются на положительные новости по дивидендам компании, хотя достоверная информация в этом контексте пока отсутствует.Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за III квартал 2024 года. Чистые процентные доходы выросли на 14,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, чистые комиссионные доходы – на 11,6%, чистая прибыль составила 411,1 миллиарда рублей. Несмотря на сильные результаты, котировки акций Сбербанка показали умеренное снижение на фоне общей негативной рыночной динамики.В лидерах снижения оказались акции связанных с рынком недвижимости компаний – Самолет, ПИК, Циан. Застройщики традиционно представляют сектор с самыми высокими уровнями долговой нагрузки, что можно рассматривать в качестве негативного для них фактора в условиях высоких процентных ставок, на фоне чего инвесторы сокращают вес акций застройщиков в портфелях.На фоне роста процентных ставок Озон сообщил, что с 1 ноября изменит правила оплаты товаров на маркетплейсе. С этого времени постоплата будет применяться в отношении ограниченного категорий товаров, и в большинстве случаев покупки придется оплачивать сразу при оформлении заказа. Озон опубликует результаты за III квартал 6 ноября, которые, как ожидается, будут отражать значительные темпы роста основных финансовых показателей компании.
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Ованес Оганисян
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Ованес Оганисян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
09:13 01.11.2024
 

Спрятаться негде

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Ованес Оганисян, директор аналитического департамента Цифра брокер
Ованес Оганисян
Директор аналитического департамента "Цифра брокер"
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. На рынке в четверг преобладала понижательная динамика. Индекс MocБиржи упал на 2,1%, индекс РТС показал снижение на 2,08%. Сегмент суверенного долга остается под давлением, индекс RGBI в очередной раз обновил многолетние минимумы, снизившись на 0,78% за день.
Рубль ослаб по отношению к доллару на 0,19%, но укрепился по отношению к китайскому юаню на сопоставимые 0,19%. Золото отступило от максимумов, снизившись 1,2%.
Ухудшение настроений инвесторов могло обусловить выступление главы Банка России на заседании думского комитета, которое позволяет сделать вывод, что текущий высокий уровень ставок пока не оказывает сдерживающего влияния на инфляцию. Таким образом, можно предположить, что повышение ключевой ставки в октябре – не последнее в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики.
Кроме того, инвесторы могли обратить внимание на решение Конституционного суда России (КС), отменившего сроки давности в отношении исков об изъятии имущества коррупционеров в пользу государства, хотя это решение не затрагивает сделок по приватизации.
В лидерах роста в среду оказались акции Аэрофлота. Компания на днях опубликовала сильные результаты РСБУ, которые предвещают не менее сильные результаты по МСФО в конце этого месяца.
Положительную динамику показали акции Норникеля. Инвесторы надеются на положительные новости по дивидендам компании, хотя достоверная информация в этом контексте пока отсутствует.
Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за III квартал 2024 года. Чистые процентные доходы выросли на 14,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, чистые комиссионные доходы – на 11,6%, чистая прибыль составила 411,1 миллиарда рублей. Несмотря на сильные результаты, котировки акций Сбербанка показали умеренное снижение на фоне общей негативной рыночной динамики.
В лидерах снижения оказались акции связанных с рынком недвижимости компаний – Самолет, ПИК, Циан. Застройщики традиционно представляют сектор с самыми высокими уровнями долговой нагрузки, что можно рассматривать в качестве негативного для них фактора в условиях высоких процентных ставок, на фоне чего инвесторы сокращают вес акций застройщиков в портфелях.
На фоне роста процентных ставок Озон сообщил, что с 1 ноября изменит правила оплаты товаров на маркетплейсе. С этого времени постоплата будет применяться в отношении ограниченного категорий товаров, и в большинстве случаев покупки придется оплачивать сразу при оформлении заказа. Озон опубликует результаты за III квартал 6 ноября, которые, как ожидается, будут отражать значительные темпы роста основных финансовых показателей компании.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Мнения аналитиковроссийский рынок акцийбиржевые торги
 
 
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