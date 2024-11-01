В надежде на скорый разворот

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за октябрь потерял 10%, нивелировав сентябрьские достижения. Поводами для пробуждения биржевых "медведей" стали: резкий рост ключевой ставки и жесткие сигналы ЦБ, новые санкционные угрозы и ценовая неуверенность нефти, потерявшей к концу месяца часть геополитической премии.Индекс Мосбиржи опустился в район годовых минимумов, однако обновлять их не спешит. Сегодня от развития фронтальных продаж рынок сдерживают слабость рубля и повышательное движение котировок нефти, пытающихся закрепиться ближе к 75 долларам за баррель Brent. К тому же область 2500-2520 п. является важной зоной поддержки. Именно на этих уровнях покупатели могут начать активно подбирать подешевевшие бумаги.В предстоящие недели рынок сохранит чувствительность к ценовым изменениям на сырьевом рынке, динамике курса рубля, выходящим данным Росстата по темпам роста цен и сигналам регулятора.Учитывая недооцененность большинства бумаг российского рынка, дивидендный фактор, слабый рубль и ожидаемые более комфортные ценовые позиции сырьевых товаров на фоне улучшающихся данных по экономической активности в Китае, можно предположить восстановление индекса Мосбиржи в область 2700 п. как базовый сценарий на ноябрь.На общерыночные настроения в начале ноября могут повлиять итоги ряда событий. В КНР 4-8 ноября будет проходить заседание всекитайского собрания народных представителей, 5 ноября в США будут выбирать президента, а 6–7 ноября состоится заседание ФРС. Ожидается, что американский регулятор понизит процентные ставки на 25 б.п. Это может найти благоприятный отклик в рисковых активах, в частности нефти.
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за октябрь потерял 10%, нивелировав сентябрьские достижения. Поводами для пробуждения биржевых "медведей" стали: резкий рост ключевой ставки и жесткие сигналы ЦБ, новые санкционные угрозы и ценовая неуверенность нефти, потерявшей к концу месяца часть геополитической премии.
Индекс Мосбиржи опустился в район годовых минимумов, однако обновлять их не спешит. Сегодня от развития фронтальных продаж рынок сдерживают слабость рубля и повышательное движение котировок нефти, пытающихся закрепиться ближе к 75 долларам за баррель Brent. К тому же область 2500-2520 п. является важной зоной поддержки. Именно на этих уровнях покупатели могут начать активно подбирать подешевевшие бумаги.
В предстоящие недели рынок сохранит чувствительность к ценовым изменениям на сырьевом рынке, динамике курса рубля, выходящим данным Росстата по темпам роста цен и сигналам регулятора.
Учитывая недооцененность большинства бумаг российского рынка, дивидендный фактор, слабый рубль и ожидаемые более комфортные ценовые позиции сырьевых товаров на фоне улучшающихся данных по экономической активности в Китае, можно предположить восстановление индекса Мосбиржи в область 2700 п. как базовый сценарий на ноябрь.
На общерыночные настроения в начале ноября могут повлиять итоги ряда событий. В КНР 4-8 ноября будет проходить заседание всекитайского собрания народных представителей, 5 ноября в США будут выбирать президента, а 6–7 ноября состоится заседание ФРС. Ожидается, что американский регулятор понизит процентные ставки на 25 б.п. Это может найти благоприятный отклик в рисковых активах, в частности нефти.
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