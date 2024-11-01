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В надежде на скорый разворот - 01.11.2024, ПРАЙМ
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В надежде на скорый разворот
В надежде на скорый разворот - 01.11.2024, ПРАЙМ
В надежде на скорый разворот
Российский рынок акций за октябрь потерял 10%, нивелировав сентябрьские достижения. Поводами для пробуждения биржевых "медведей" стали: резкий рост ключевой... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T12:08+0300
2024-11-01T12:08+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
рубль
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852542004.jpg?1730452120
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за октябрь потерял 10%, нивелировав сентябрьские достижения. Поводами для пробуждения биржевых "медведей" стали: резкий рост ключевой ставки и жесткие сигналы ЦБ, новые санкционные угрозы и ценовая неуверенность нефти, потерявшей к концу месяца часть геополитической премии.Индекс Мосбиржи опустился в район годовых минимумов, однако обновлять их не спешит. Сегодня от развития фронтальных продаж рынок сдерживают слабость рубля и повышательное движение котировок нефти, пытающихся закрепиться ближе к 75 долларам за баррель Brent. К тому же область 2500-2520 п. является важной зоной поддержки. Именно на этих уровнях покупатели могут начать активно подбирать подешевевшие бумаги.В предстоящие недели рынок сохранит чувствительность к ценовым изменениям на сырьевом рынке, динамике курса рубля, выходящим данным Росстата по темпам роста цен и сигналам регулятора.Учитывая недооцененность большинства бумаг российского рынка, дивидендный фактор, слабый рубль и ожидаемые более комфортные ценовые позиции сырьевых товаров на фоне улучшающихся данных по экономической активности в Китае, можно предположить восстановление индекса Мосбиржи в область 2700 п. как базовый сценарий на ноябрь.На общерыночные настроения в начале ноября могут повлиять итоги ряда событий. В КНР 4-8 ноября будет проходить заседание всекитайского собрания народных представителей, 5 ноября в США будут выбирать президента, а 6–7 ноября состоится заседание ФРС. Ожидается, что американский регулятор понизит процентные ставки на 25 б.п. Это может найти благоприятный отклик в рисковых активах, в частности нефти.
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2024
Александр Шепелев
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Александр Шепелев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1d/852485572_3:0:314:311_100x100_80_0_0_7179a3ce809c6967bae9f31069f89ad2.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль
Мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль
12:08 01.11.2024
 

В надежде на скорый разворот

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Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций
Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за октябрь потерял 10%, нивелировав сентябрьские достижения. Поводами для пробуждения биржевых "медведей" стали: резкий рост ключевой ставки и жесткие сигналы ЦБ, новые санкционные угрозы и ценовая неуверенность нефти, потерявшей к концу месяца часть геополитической премии.
Индекс Мосбиржи опустился в район годовых минимумов, однако обновлять их не спешит. Сегодня от развития фронтальных продаж рынок сдерживают слабость рубля и повышательное движение котировок нефти, пытающихся закрепиться ближе к 75 долларам за баррель Brent. К тому же область 2500-2520 п. является важной зоной поддержки. Именно на этих уровнях покупатели могут начать активно подбирать подешевевшие бумаги.
В предстоящие недели рынок сохранит чувствительность к ценовым изменениям на сырьевом рынке, динамике курса рубля, выходящим данным Росстата по темпам роста цен и сигналам регулятора.
Учитывая недооцененность большинства бумаг российского рынка, дивидендный фактор, слабый рубль и ожидаемые более комфортные ценовые позиции сырьевых товаров на фоне улучшающихся данных по экономической активности в Китае, можно предположить восстановление индекса Мосбиржи в область 2700 п. как базовый сценарий на ноябрь.
На общерыночные настроения в начале ноября могут повлиять итоги ряда событий. В КНР 4-8 ноября будет проходить заседание всекитайского собрания народных представителей, 5 ноября в США будут выбирать президента, а 6–7 ноября состоится заседание ФРС. Ожидается, что американский регулятор понизит процентные ставки на 25 б.п. Это может найти благоприятный отклик в рисковых активах, в частности нефти.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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