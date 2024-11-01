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Погрузка на сети РЖД в 2024 году снизилась на 4,2 процента

Погрузка на сети РЖД в 2024 году снизилась на 4,2 процента - 01.11.2024, ПРАЙМ

Погрузка на сети РЖД в 2024 году снизилась на 4,2 процента

Погрузка на сети РЖД в январе-октябре 2024 года сократилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в октябре - на 6,2% в... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T10:08+0300

2024-11-01T10:08+0300

2024-11-01T10:08+0300

россия

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе-октябре 2024 года сократилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в октябре - на 6,2% в годовом выражении, сообщила компания. "Погрузка за январь-октябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 986,6 миллиона тонн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года... По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в октябре 2024 года составила 96,9 миллиона тонн, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

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россия, ржд