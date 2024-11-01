https://1prime.ru/20241101/rzhd-852539926.html
Погрузка на сети РЖД в 2024 году снизилась на 4,2 процента
Погрузка на сети РЖД в 2024 году снизилась на 4,2 процента - 01.11.2024, ПРАЙМ
Погрузка на сети РЖД в 2024 году снизилась на 4,2 процента
Погрузка на сети РЖД в январе-октябре 2024 года сократилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в октябре - на 6,2% в... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T10:08+0300
2024-11-01T10:08+0300
2024-11-01T10:08+0300
россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848849251_0:0:3285:1847_1920x0_80_0_0_4368ea15ee695c1615fb114a04c593fa.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе-октябре 2024 года сократилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в октябре - на 6,2% в годовом выражении, сообщила компания. "Погрузка за январь-октябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 986,6 миллиона тонн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года... По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в октябре 2024 года составила 96,9 миллиона тонн, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20241025/rzhd-852430332.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848849251_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cc5acba31c9d174b5b09ebb76489cd63.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ржд
Погрузка на сети РЖД в 2024 году снизилась на 4,2 процента
Погрузка на сети РЖД за 10 месяцев снизилась на 4,2%
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе-октябре 2024 года сократилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в октябре - на 6,2% в годовом выражении, сообщила компания.
"Погрузка за январь-октябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 986,6 миллиона тонн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года... По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в октябре 2024 года составила 96,9 миллиона тонн, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Чистая прибыль РЖД за девять месяцев упала в 3,3 раза