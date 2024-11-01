https://1prime.ru/20241101/sotrudnichestvo-852551027.html

Венгрия готовит соглашение о сотрудничестве с Украиной

Венгрия готовит соглашение о сотрудничестве с Украиной - 01.11.2024, ПРАЙМ

Венгрия готовит соглашение о сотрудничестве с Украиной

Венгрия и Украина ведут переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве, но в это соглашение не будет включено стремление Киева стать членом НАТО. Об этом... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T20:57+0300

2024-11-01T20:57+0300

2024-11-01T20:57+0300

экономика

украина

соглашение

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Венгрия и Украина ведут переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве, но в это соглашение не будет включено стремление Киева стать членом НАТО. Об этом агентству MTI рассказал представитель венгерского МИД Мате Пацолаи.По его словам, важнейшим положением готовящегося соглашения должно стать восстановление прав венгерской национальной общины. При этом Пацолаи отметил, что Венгрия недвусмысленно дала понять, что стремление Украины стать членом Североатлантического альянса не может быть отражено в этом соглашении.

https://1prime.ru/20241031/ukraina-852530605.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, соглашение