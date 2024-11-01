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Венгрия готовит соглашение о сотрудничестве с Украиной - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Венгрия готовит соглашение о сотрудничестве с Украиной
Венгрия готовит соглашение о сотрудничестве с Украиной - 01.11.2024, ПРАЙМ
Венгрия готовит соглашение о сотрудничестве с Украиной
Венгрия и Украина ведут переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве, но в это соглашение не будет включено стремление Киева стать членом НАТО. Об этом... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T20:57+0300
2024-11-01T20:57+0300
экономика
украина
соглашение
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Венгрия и Украина ведут переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве, но в это соглашение не будет включено стремление Киева стать членом НАТО. Об этом агентству MTI рассказал представитель венгерского МИД Мате Пацолаи.По его словам, важнейшим положением готовящегося соглашения должно стать восстановление прав венгерской национальной общины. При этом Пацолаи отметил, что Венгрия недвусмысленно дала понять, что стремление Украины стать членом Североатлантического альянса не может быть отражено в этом соглашении.
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украина, соглашение
Экономика, УКРАИНА, соглашение
20:57 01.11.2024
 
Венгрия готовит соглашение о сотрудничестве с Украиной

МИД: Венгрия готовит договор о сотрудничестве с Киевом, но без упоминания НАТО

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Венгрия и Украина ведут переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве, но в это соглашение не будет включено стремление Киева стать членом НАТО. Об этом агентству MTI рассказал представитель венгерского МИД Мате Пацолаи.
По его словам, важнейшим положением готовящегося соглашения должно стать восстановление прав венгерской национальной общины.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
Венгрии не принципиален транзит газа через Украину, заявил Сийярто
Вчера, 17:09
При этом Пацолаи отметил, что Венгрия недвусмысленно дала понять, что стремление Украины стать членом Североатлантического альянса не может быть отражено в этом соглашении.
 
ЭкономикаУКРАИНАсоглашение
 
 
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