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Эксперты объяснили, за счет чего Россия увеличила экспорт СПГ

Эксперты объяснили, за счет чего Россия увеличила экспорт СПГ - 01.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты объяснили, за счет чего Россия увеличила экспорт СПГ

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе-октябре увеличился за счет отсутствия ремонтов и роста производства на крупнейшем в стране заводе... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T18:44+0300

2024-11-01T18:44+0300

2024-11-01T18:45+0300

экономика

россия

экспорт спг

ямал спг

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе-октябре увеличился за счет отсутствия ремонтов и роста производства на крупнейшем в стране заводе "Ямал СПГ", считают опрошенные РИА Новости эксперты. Российские СПГ-заводы в январе-октябре отгрузили на экспорт 27,4 миллиона тонн, что на 4,65% больше аналогичного периода прошлого года, сообщила в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Kpler. При этом экспорт в октябре оказался самым высоким в году: поставки составили 3,06 миллиона тонн. "В случае СПГ месячная динамика не всегда показательна из-за высокой дискретности поставок. Всего одна-две дополнительные партии могут привести к росту месяц к месяцу на несколько процентов. При этом рост отгрузок за десять месяцев в первую очередь связан с отсутствием ремонта на крупнейшем в РФ заводе "Ямал СПГ", - объяснил аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. По словам эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, в прошлом году объемы производства газа на "Ямал СПГ" были ниже из-за переноса плановых остановок с августа 2022 года. В 2022 году на фоне сверхвысоких цен на газ в Европе завод "работал по максимуму, все отгружал в Европу и таким образом получил огромную прибыль", сказал эксперт. А уже в прошлом году на профилактический ремонт ушли сразу две производственные линии "Ямала СПГ". "По итогам этого года завод вполне может больше выработать, чем в прошлом году. Я думаю, это позволило ему больше экспортировать", - подытожил Юшков. В сентябре прошлого года глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявлял, что "Ямал СПГ" в 2024 году будет работать без остановок на ремонт, поскольку необходимые работы были проведены в 2023 году. Стабильная работа завода обеспечена на несколько лет вперед, отмечал он. Производство на "Ямал СПГ" в 2022 году составило практически 21 миллион тонн. Объемы за 2023 год компания не раскрывала, однако Михельсон предполагал, что они будут на 5% меньше в связи с плановыми ремонтами.

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россия, экспорт спг, ямал спг