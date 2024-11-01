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"Роскосмос" заявил о запуске двух спутников с Восточного 5 ноября
"Роскосмос" заявил о запуске двух спутников с Восточного 5 ноября - 01.11.2024, ПРАЙМ
"Роскосмос" заявил о запуске двух спутников с Восточного 5 ноября
Корпорация "Роскосмос" анонсировала скорый запуск двух гелиофизических спутников "Ионосфера-М" № 1 и № 2 с космодрома "Восточный". | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T12:17+0300
2024-11-01T12:17+0300
2024-11-01T12:17+0300
россия
роскосмос
космодром "восточный"
спутник
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Корпорация "Роскосмос" анонсировала скорый запуск двух гелиофизических спутников "Ионосфера-М" № 1 и № 2 с космодрома "Восточный".Отмечается, что спутники, а также еще 53 малых аппарата будут запущены на ракете "Союз" 5 ноября. 2 ноября ракету вывезут и установят.Кроме того, в корпорации уточнили, что ракета для запуска двух гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М" уже собрана на "Восточном".
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россия, роскосмос, космодром "восточный", спутник
РОССИЯ, Роскосмос, Космодром "Восточный", Спутник
"Роскосмос" заявил о запуске двух спутников с Восточного 5 ноября
"Роскосмос": два спутника "Ионосфера-М" запустят с Восточного 5 ноября
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Корпорация "Роскосмос" анонсировала скорый запуск двух гелиофизических спутников "Ионосфера-М" № 1 и № 2 с космодрома "Восточный".
Отмечается, что спутники, а также еще 53 малых аппарата будут запущены на ракете "Союз" 5 ноября. 2 ноября ракету вывезут и установят.
Кроме того, в корпорации уточнили, что ракета для запуска двух гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М" уже собрана на "Восточном".
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