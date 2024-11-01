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Полковник армии США в отставке заявил о существовании внеземного разума - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Полковник армии США в отставке заявил о существовании внеземного разума
Полковник армии США в отставке заявил о существовании внеземного разума - 01.11.2024, ПРАЙМ
Полковник армии США в отставке заявил о существовании внеземного разума
Внеземной разум существует, он способен вступать в коммуникацию с людьми, рассказал американский отставной полковник Карл Нелл. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T11:29+0300
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Внеземной разум существует, он способен вступать в коммуникацию с людьми, рассказал американский отставной полковник Карл Нелл.Он добавил, что это взаимодействие ведется прямо сейчас, и в этом нет никаких сомнений. Об этом полковник в отставке сообщил в ходе онлайн-мероприятия, которое было организовано Институтом новой парадигмы.В то же время, как ранее говорил представитель американского Министерства обороны Патрик Райдер, нет доказательств того, что инопланетяне посещали Землю.
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сша, космос, пентагон
США, космос, Пентагон
11:29 01.11.2024
 
Полковник армии США в отставке заявил о существовании внеземного разума

Отставной полковник армии США Нелл рассказал о существовании внеземного разума

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Внеземной разум существует, он способен вступать в коммуникацию с людьми, рассказал американский отставной полковник Карл Нелл.
Он добавил, что это взаимодействие ведется прямо сейчас, и в этом нет никаких сомнений. Об этом полковник в отставке сообщил в ходе онлайн-мероприятия, которое было организовано Институтом новой парадигмы.
В то же время, как ранее говорил представитель американского Министерства обороны Патрик Райдер, нет доказательств того, что инопланетяне посещали Землю.
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СШАкосмосПентагон
 
 
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