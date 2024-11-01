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Способ найден. В Киеве придумали, как обойти запрет на удары вглубь России - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Способ найден. В Киеве придумали, как обойти запрет на удары вглубь России
Способ найден. В Киеве придумали, как обойти запрет на удары вглубь России - 01.11.2024, ПРАЙМ
Способ найден. В Киеве придумали, как обойти запрет на удары вглубь России
Бывший заместитель командующего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, бывший замсекретаря Совета Безопасности Украины генерал-майор Сергей Кривонос... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T19:29+0300
2024-11-01T19:33+0300
вооружения
всу
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Бывший заместитель командующего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, бывший замсекретаря Совета Безопасности Украины генерал-майор Сергей Кривонос предложил способ, как обойти запрет Запада на удары вглубь России натовскими ракетами. Об этом рассказывает издание "Военное дело".Как сообщается, Кривонос предлагает не покупать, не просить вооружения и не спрашивать разрешение на их применение, а взять их у Соединенных Штатов в аренду.В частности, генерал рассчитывает арендовать "пять или четыре ракетоносных эсминцев типа Arleigh Burke", ведь несколько таких эсминцев, по его сведениям, США все равно "хотят списывать".Разъясняя свой грандиозный замысел, Кривонос отметил, что на борту американских эсминцев много ракет, а следовательно, украинцы одним залпом "могли бы привести к тихой истерике все руководство Российской Федерации абсолютно спокойно"."На три дня взяли в аренду, отработали, вернули — „Спасибо, все“. Украинский флаг спустили, подняли снова американский", - на полном серьезе заключил генерал.Примечательно, что он ни словом не обмолвился о том, что Запад не дает разрешение на удары вглубь Российской Федерации лишь потому, что наводить ракеты на цели могут только американские специалисты с помощью американской же системы позиционирования. А это означает, что Соединенные Штаты становятся прямым участником военной агрессии в отношении ядерной России.
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всу, аренда
Вооружения, ВСУ, аренда
19:29 01.11.2024 (обновлено: 19:33 01.11.2024)
 
Способ найден. В Киеве придумали, как обойти запрет на удары вглубь России

Генерал ВСУ: для ударов вглубь РФ нужно взять у США в аренду ракетные эсминцы

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМеждународные военно-морские учения "Фрукус-2012"
Международные военно-морские учения Фрукус-2012 - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Бывший заместитель командующего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, бывший замсекретаря Совета Безопасности Украины генерал-майор Сергей Кривонос предложил способ, как обойти запрет Запада на удары вглубь России натовскими ракетами. Об этом рассказывает издание "Военное дело".
Как сообщается, Кривонос предлагает не покупать, не просить вооружения и не спрашивать разрешение на их применение, а взять их у Соединенных Штатов в аренду.
В частности, генерал рассчитывает арендовать "пять или четыре ракетоносных эсминцев типа Arleigh Burke", ведь несколько таких эсминцев, по его сведениям, США все равно "хотят списывать".
Разъясняя свой грандиозный замысел, Кривонос отметил, что на борту американских эсминцев много ракет, а следовательно, украинцы одним залпом "могли бы привести к тихой истерике все руководство Российской Федерации абсолютно спокойно".
"На три дня взяли в аренду, отработали, вернули — „Спасибо, все“. Украинский флаг спустили, подняли снова американский", - на полном серьезе заключил генерал.
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Примечательно, что он ни словом не обмолвился о том, что Запад не дает разрешение на удары вглубь Российской Федерации лишь потому, что наводить ракеты на цели могут только американские специалисты с помощью американской же системы позиционирования. А это означает, что Соединенные Штаты становятся прямым участником военной агрессии в отношении ядерной России.
 
ВооруженияВСУаренда
 
 
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