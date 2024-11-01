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Подсчитано число таксистов, имеющих необходимый для работы страховой полис

Подсчитано число таксистов, имеющих необходимый для работы страховой полис - 01.11.2024, ПРАЙМ

Подсчитано число таксистов, имеющих необходимый для работы страховой полис

Около четверти водителей такси в РФ к 1 ноября имеют полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщили РИА Новости во... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T12:55+0300

2024-11-01T12:55+0300

2024-11-01T12:55+0300

такси

полис

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Около четверти водителей такси в РФ к 1 ноября имеют полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщили РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). 1 сентября 2024 года вступил в силу Федеральный закон, предусматривающий распространение ОСГОП на перевозки легковыми такси, согласно которому юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или самозанятый, получившие разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси до 1 сентября 2024 года, обязаны заключить договор ОСГОП в течение шестидесяти дней, то есть до 1 ноября 2024 года. Информацию о заключении договора необходимо представить в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. "Количество застрахованных ТС такси по договорам ОСГОП в период с августа 2024 года по 30 октября 2024 года по РФ составляет 147,3 тысячи штук – это около четверти автомобилей такси, работающих на дорогах. Из них 39,6 тысячи ТС такси было застраховано в августе, 43,2 тысячи в сентябре и 64,5 тысячи с 1 по 30 октября 2024 года", - сообщил президент ВСС, Российского Союза Автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев. Больше всего транспортных средств такси по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика страховали в Москве, там застрахована гражданская ответственность в отношении 33% от общего количества ТС, по которым заключены договоры ОСГОП, или 48,7 тысячи автомобилей такси. На втором месте по количеству застрахованных ТС такси – Московская область, там застраховано 15% или 22,7 тысячи ТС такси. На третьем - Санкт-Петербург: 4% или 6,1 тысячи автомобилей такси, подсчитали в ВСС. На четвертом месте Краснодарский край – 3,5% или 5 тысяч застрахованных ТС такси, а на пятом - Ростовская область с 3,7 тысячи застрахованных автомобилей такси, которые составляют 2,5% от общего числа в стране, добавили там же.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

такси, полис