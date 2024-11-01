https://1prime.ru/20241101/tramp-852538113.html

Трамп пообещал Маску и Кеннеди-младшему "важные посты" в его администрации

Трамп пообещал Маску и Кеннеди-младшему "важные посты" в его администрации - 01.11.2024, ПРАЙМ

Трамп пообещал Маску и Кеннеди-младшему "важные посты" в его администрации

Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что, в случае переизбрания, рассчитывает назначить своих ближайших... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T08:08+0300

2024-11-01T08:08+0300

2024-11-01T08:09+0300

сша

дональд трамп

илон маск

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ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что, в случае переизбрания, рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в своей будущей администрации. "Да, это будет так", - сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось на его канале. Таким образом политик ответил на вопрос о том, получат ли Маск и Кеннеди-младший значимые посты, если республиканцу удастся одержать победу в борьбе за президентский пост. При этом Трамп не уточнил, на какие конкретно должности планирует назначить своих двух сторонников.

https://1prime.ru/20241101/ekonomika-852532053.html

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сша, дональд трамп, илон маск