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Трамп пообещал Маску и Кеннеди-младшему "важные посты" в его администрации - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп пообещал Маску и Кеннеди-младшему "важные посты" в его администрации
Трамп пообещал Маску и Кеннеди-младшему "важные посты" в его администрации - 01.11.2024, ПРАЙМ
Трамп пообещал Маску и Кеннеди-младшему "важные посты" в его администрации
Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что, в случае переизбрания, рассчитывает назначить своих ближайших... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T08:08+0300
2024-11-01T08:09+0300
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что, в случае переизбрания, рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в своей будущей администрации. "Да, это будет так", - сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось на его канале. Таким образом политик ответил на вопрос о том, получат ли Маск и Кеннеди-младший значимые посты, если республиканцу удастся одержать победу в борьбе за президентский пост. При этом Трамп не уточнил, на какие конкретно должности планирует назначить своих двух сторонников.
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сша, дональд трамп, илон маск
США, Дональд Трамп, Илон Маск
08:08 01.11.2024 (обновлено: 08:09 01.11.2024)
 
Трамп пообещал Маску и Кеннеди-младшему "важные посты" в его администрации

Трамп заявил, что Маск и Кеннеди-младший получат "важные посты" в его администрации

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что, в случае переизбрания, рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в своей будущей администрации.
"Да, это будет так", - сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось на его канале. Таким образом политик ответил на вопрос о том, получат ли Маск и Кеннеди-младший значимые посты, если республиканцу удастся одержать победу в борьбе за президентский пост.
При этом Трамп не уточнил, на какие конкретно должности планирует назначить своих двух сторонников.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
"Что он устроит?": Европа в ужасе ждет прихода Трампа
04:04
 
СШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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