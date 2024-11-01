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Трамп назвал больными тех, кто называл его "другом России" - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп назвал больными тех, кто называл его "другом России"
Трамп назвал больными тех, кто называл его "другом России" - 01.11.2024, ПРАЙМ
Трамп назвал больными тех, кто называл его "другом России"
Все, кто называл бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа "другом России" и ее шпионом, "больные". Об этом заявил сам кандидат на президентских... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T08:40+0300
2024-11-01T08:40+0300
сша
россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - ПРАЙМ. Все, кто называл бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа "другом России" и ее шпионом, "больные". Об этом заявил сам кандидат на президентских выборах в беседе с журналистом Такером Карлсоном.Интервью транслировалось на его канале.Трамп подчеркнул, что именно он в свое время смог воспрепятствовать строительству газопровода "Северный поток – 2". По его словам, этот трубопровод был самым большим в мире, но никто не смог его уничтожить, кроме самого Трампа."Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны", - сказал бывший американский лидер.
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сша, россия, дональд трамп
США, РОССИЯ, Дональд Трамп
08:40 01.11.2024
 
Трамп назвал больными тех, кто называл его "другом России"

Трамп назвал больными всех, кто считал его "другом России" и российским шпионом

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - ПРАЙМ. Все, кто называл бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа "другом России" и ее шпионом, "больные". Об этом заявил сам кандидат на президентских выборах в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
Интервью транслировалось на его канале.
Трамп подчеркнул, что именно он в свое время смог воспрепятствовать строительству газопровода "Северный поток – 2". По его словам, этот трубопровод был самым большим в мире, но никто не смог его уничтожить, кроме самого Трампа.
"Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны", - сказал бывший американский лидер.
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СШАРОССИЯДональд Трамп
 
 
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