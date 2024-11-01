https://1prime.ru/20241101/tramp-852538650.html

Трамп назвал больными тех, кто называл его "другом России"

Трамп назвал больными тех, кто называл его "другом России" - 01.11.2024, ПРАЙМ

Трамп назвал больными тех, кто называл его "другом России"

Все, кто называл бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа "другом России" и ее шпионом, "больные". Об этом заявил сам кандидат на президентских... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T08:40+0300

2024-11-01T08:40+0300

2024-11-01T08:40+0300

сша

россия

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_515bb6ba7a111c54f0b3e17ca0da9d07.jpg

ВАШИНГТОН, 1 ноя - ПРАЙМ. Все, кто называл бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа "другом России" и ее шпионом, "больные". Об этом заявил сам кандидат на президентских выборах в беседе с журналистом Такером Карлсоном.Интервью транслировалось на его канале.Трамп подчеркнул, что именно он в свое время смог воспрепятствовать строительству газопровода "Северный поток – 2". По его словам, этот трубопровод был самым большим в мире, но никто не смог его уничтожить, кроме самого Трампа."Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны", - сказал бывший американский лидер.

https://1prime.ru/20241031/mask-852520520.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, дональд трамп