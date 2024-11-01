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"Руспродсоюз" призвал сдерживать цены только для нуждающихся
"Руспродсоюз" призвал сдерживать цены только для нуждающихся - 01.11.2024, ПРАЙМ
"Руспродсоюз" призвал сдерживать цены только для нуждающихся
Сдерживание цен на продукты питания для всех категорий покупателей - нецелесообразно, снижение цены необходимо для особо нуждающихся и может быть достигнуто... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T16:06+0300
2024-11-01T16:06+0300
2024-11-01T16:07+0300
экономика
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Сдерживание цен на продукты питания для всех категорий покупателей - нецелесообразно, снижение цены необходимо для особо нуждающихся и может быть достигнуто спецскидками, сообщил журналистам исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка, а также дал задание ведомствам в течение двух недель принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на этом рынке. "Сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности, необходимо снижение цены для особо нуждающихся, а это может быть достигнуто персонализированными скидками для наиболее слабо обеспеченных слоев населения в части социальных товаров. В таком регулировании государству не потребуется выделения дополнительных финансов, покупатель получает снижение цен, у ритейла есть примеры такого подхода, а производство может развиваться", - сказал Востриков. Он подчеркнул, что цена товара - это результирующая спроса и предложения товаров на рынке. "Поэтому есть один путь сдерживания и снижения цен - наращивание производства. Для инвестиционной привлекательности производства продуктов питания необходимо поддерживать и гарантировать стабильную рентабельность, достаточную для расширения производства", - добавил Востриков.
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"Руспродсоюз" призвал сдерживать цены только для нуждающихся
"Руспродсоюз" предложил сдерживать цены на продукты только для нуждающихся
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Сдерживание цен на продукты питания для всех категорий покупателей - нецелесообразно, снижение цены необходимо для особо нуждающихся и может быть достигнуто спецскидками, сообщил журналистам исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка, а также дал задание ведомствам в течение двух недель принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на этом рынке.
"Сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности, необходимо снижение цены для особо нуждающихся, а это может быть достигнуто персонализированными скидками для наиболее слабо обеспеченных слоев населения в части социальных товаров. В таком регулировании государству не потребуется выделения дополнительных финансов, покупатель получает снижение цен, у ритейла есть примеры такого подхода, а производство может развиваться", - сказал Востриков.
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Он подчеркнул, что цена товара - это результирующая спроса и предложения товаров на рынке. "Поэтому есть один путь сдерживания и снижения цен - наращивание производства. Для инвестиционной привлекательности производства продуктов питания необходимо поддерживать и гарантировать стабильную рентабельность, достаточную для расширения производства", - добавил Востриков.