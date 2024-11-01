https://1prime.ru/20241101/ukraina-852545188.html
В Канаде призвали разрешить Украине использовать дальнобойное оружие
В Канаде призвали разрешить Украине использовать дальнобойное оружие - 01.11.2024, ПРАЙМ
В Канаде призвали разрешить Украине использовать дальнобойное оружие
Стоит разрешить Украине использовать дальнобойное оружие в военных целях для ударов по российской территории. Об этом в беседе с вещателем Radio-Canada сообщила | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T14:30+0300
2024-11-01T14:30+0300
2024-11-01T14:30+0300
вооружения
россия
украина
канада
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/32/841833253_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_aa531f4bdbbac749fff327c501b942c7.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Стоит разрешить Украине использовать дальнобойное оружие в военных целях для ударов по российской территории. Об этом в беседе с вещателем Radio-Canada сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли. Канадский министр уточнила, что Канада продолжит выдвигать аргументы по этому вопросу и настаивать на снятии с Киева запрета для использования западного дальнобойного оружия.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский представил свой так называемый "план победы", включающий в себя пять пунктов и засекреченные положения, которые он отказался раскрывать. Позднее стало известно, что в одном из секретных пунктов Зеленский указал требование предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк".В свою очередь российский президент Владимир Путин, комментируя дискуссии в НАТО насчет разрешения Киеву, заявлял, что Североатлантический альянс стоит перед выбором, вмешиваться ли в конфликт напрямую или нет.
https://1prime.ru/20241101/polsha-852542415.html
украина
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/32/841833253_105:0:2773:2001_1920x0_80_0_0_76c1ebe22591f857ef534ab242e3c155.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, канада, владимир зеленский
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, КАНАДА, Владимир Зеленский
В Канаде призвали разрешить Украине использовать дальнобойное оружие
МИД Канады: Киеву нужно разрешить применять дальнобойное оружие вглубь России
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Стоит разрешить Украине использовать дальнобойное оружие в военных целях для ударов по российской территории. Об этом в беседе с вещателем Radio-Canada сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Канадский министр уточнила, что Канада продолжит выдвигать аргументы по этому вопросу и настаивать на снятии с Киева запрета для использования западного дальнобойного оружия.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский представил свой так называемый "план победы", включающий в себя пять пунктов и засекреченные положения, которые он отказался раскрывать. Позднее стало известно, что в одном из секретных пунктов Зеленский указал требование предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк".
В свою очередь российский президент Владимир Путин, комментируя дискуссии в НАТО насчет разрешения Киеву, заявлял, что Североатлантический альянс стоит перед выбором, вмешиваться ли в конфликт напрямую или нет.
В Польше ответили на обиды Зеленского