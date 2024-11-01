https://1prime.ru/20241101/ukraina-852545188.html

В Канаде призвали разрешить Украине использовать дальнобойное оружие

В Канаде призвали разрешить Украине использовать дальнобойное оружие - 01.11.2024, ПРАЙМ

В Канаде призвали разрешить Украине использовать дальнобойное оружие

Стоит разрешить Украине использовать дальнобойное оружие в военных целях для ударов по российской территории. Об этом в беседе с вещателем Radio-Canada сообщила | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T14:30+0300

2024-11-01T14:30+0300

2024-11-01T14:30+0300

вооружения

россия

украина

канада

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Стоит разрешить Украине использовать дальнобойное оружие в военных целях для ударов по российской территории. Об этом в беседе с вещателем Radio-Canada сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли. Канадский министр уточнила, что Канада продолжит выдвигать аргументы по этому вопросу и настаивать на снятии с Киева запрета для использования западного дальнобойного оружия.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский представил свой так называемый "план победы", включающий в себя пять пунктов и засекреченные положения, которые он отказался раскрывать. Позднее стало известно, что в одном из секретных пунктов Зеленский указал требование предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк".В свою очередь российский президент Владимир Путин, комментируя дискуссии в НАТО насчет разрешения Киеву, заявлял, что Североатлантический альянс стоит перед выбором, вмешиваться ли в конфликт напрямую или нет.

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украина

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россия, украина, канада, владимир зеленский