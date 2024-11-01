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В Канаде призвали разрешить Украине использовать дальнобойное оружие - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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В Канаде призвали разрешить Украине использовать дальнобойное оружие
В Канаде призвали разрешить Украине использовать дальнобойное оружие - 01.11.2024, ПРАЙМ
В Канаде призвали разрешить Украине использовать дальнобойное оружие
Стоит разрешить Украине использовать дальнобойное оружие в военных целях для ударов по российской территории. Об этом в беседе с вещателем Radio-Canada сообщила | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T14:30+0300
2024-11-01T14:30+0300
вооружения
россия
украина
канада
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Стоит разрешить Украине использовать дальнобойное оружие в военных целях для ударов по российской территории. Об этом в беседе с вещателем Radio-Canada сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли. Канадский министр уточнила, что Канада продолжит выдвигать аргументы по этому вопросу и настаивать на снятии с Киева запрета для использования западного дальнобойного оружия.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский представил свой так называемый "план победы", включающий в себя пять пунктов и засекреченные положения, которые он отказался раскрывать. Позднее стало известно, что в одном из секретных пунктов Зеленский указал требование предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк".В свою очередь российский президент Владимир Путин, комментируя дискуссии в НАТО насчет разрешения Киеву, заявлял, что Североатлантический альянс стоит перед выбором, вмешиваться ли в конфликт напрямую или нет.
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россия, украина, канада, владимир зеленский
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, КАНАДА, Владимир Зеленский
14:30 01.11.2024
 
В Канаде призвали разрешить Украине использовать дальнобойное оружие

МИД Канады: Киеву нужно разрешить применять дальнобойное оружие вглубь России

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский и Джастин Трюдо
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Стоит разрешить Украине использовать дальнобойное оружие в военных целях для ударов по российской территории. Об этом в беседе с вещателем Radio-Canada сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Канадский министр уточнила, что Канада продолжит выдвигать аргументы по этому вопросу и настаивать на снятии с Киева запрета для использования западного дальнобойного оружия.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский представил свой так называемый "план победы", включающий в себя пять пунктов и засекреченные положения, которые он отказался раскрывать. Позднее стало известно, что в одном из секретных пунктов Зеленский указал требование предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк".
В свою очередь российский президент Владимир Путин, комментируя дискуссии в НАТО насчет разрешения Киеву, заявлял, что Североатлантический альянс стоит перед выбором, вмешиваться ли в конфликт напрямую или нет.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
В Польше ответили на обиды Зеленского
12:29
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАКАНАДАВладимир Зеленский
 
 
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