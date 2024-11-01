https://1prime.ru/20241101/ukraina-852548559.html

"Запад ждет момента". В Киеве сделали тревожный прогноз о судьбе Украины

"Запад ждет момента". В Киеве сделали тревожный прогноз о судьбе Украины - 01.11.2024, ПРАЙМ

"Запад ждет момента". В Киеве сделали тревожный прогноз о судьбе Украины

Украина останется в тяжелом положении при любом исходе президентских выборов в Соединенных Штатах. Такое заявление сделала депутат Рады, член комитета по... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T17:28+0300

2024-11-01T17:28+0300

2024-11-01T17:32+0300

политика

украина

запад

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82371/88/823718839_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6aa088b49cdee91adbfa303d08045683.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Украина останется в тяжелом положении при любом исходе президентских выборов в Соединенных Штатах. Такое заявление сделала депутат Рады, член комитета по обороне Соломия Бобровская, рассказывается в публикации издания Foreign Policy.По ее словам, в случае победы Дональда Трампа европейские страны будет вынуждены проявлять активность и независимость. Но даже при победе Камалы Харрис, Соединенные Штаты, как заявила депутат, продолжат политику Байдена, "характеризующуюся медленным принятием решений, а это не выход для нас".Отметив зависимость Украины от США, Бобровская выразила беспокойство по поводу того, что Запад ждет момента, когда Вооруженные силы Украины потеряют способность обороняться, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам на условиях Москвы.Президентские выборы в Соединенных Штатах намечены на 5 ноября.

https://1prime.ru/20241029/svo-852497688.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, россия