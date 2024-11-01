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"Запад ждет момента". В Киеве сделали тревожный прогноз о судьбе Украины
"Запад ждет момента". В Киеве сделали тревожный прогноз о судьбе Украины - 01.11.2024, ПРАЙМ
"Запад ждет момента". В Киеве сделали тревожный прогноз о судьбе Украины
Украина останется в тяжелом положении при любом исходе президентских выборов в Соединенных Штатах. Такое заявление сделала депутат Рады, член комитета по... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T17:28+0300
2024-11-01T17:28+0300
2024-11-01T17:32+0300
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Украина останется в тяжелом положении при любом исходе президентских выборов в Соединенных Штатах. Такое заявление сделала депутат Рады, член комитета по обороне Соломия Бобровская, рассказывается в публикации издания Foreign Policy.По ее словам, в случае победы Дональда Трампа европейские страны будет вынуждены проявлять активность и независимость. Но даже при победе Камалы Харрис, Соединенные Штаты, как заявила депутат, продолжат политику Байдена, "характеризующуюся медленным принятием решений, а это не выход для нас".Отметив зависимость Украины от США, Бобровская выразила беспокойство по поводу того, что Запад ждет момента, когда Вооруженные силы Украины потеряют способность обороняться, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам на условиях Москвы.Президентские выборы в Соединенных Штатах намечены на 5 ноября.
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Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, РОССИЯ
"Запад ждет момента". В Киеве сделали тревожный прогноз о судьбе Украины
Депутат Рады: Запад ждет момента, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам с Россией
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ.
Украина останется в тяжелом положении при любом исходе президентских выборов в Соединенных Штатах. Такое заявление сделала депутат Рады, член комитета по обороне Соломия Бобровская, рассказывается в публикации издания Foreign Policy
.
По ее словам, в случае победы Дональда Трампа европейские страны будет вынуждены проявлять активность и независимость. Но даже при победе Камалы Харрис, Соединенные Штаты, как заявила депутат, продолжат политику Байдена, "характеризующуюся медленным принятием решений, а это не выход для нас".
Отметив зависимость Украины от США, Бобровская выразила беспокойство по поводу того, что Запад ждет момента, когда Вооруженные силы Украины потеряют способность обороняться, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам на условиях Москвы.
В США попытались подсчитать, сколько танков Abrams потеряла Украина
Президентские выборы в Соединенных Штатах намечены на 5 ноября.