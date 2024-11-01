https://1prime.ru/20241101/ukraintsy-852546476.html

Центры занятости ФРГ в 2023 году не трудоустроили ни одного украинца

Центры занятости ФРГ в 2023 году не трудоустроили ни одного украинца - 01.11.2024, ПРАЙМ

Центры занятости ФРГ в 2023 году не трудоустроили ни одного украинца

В ФРГ потерпела фиаско программа трудоустройства граждан Украины: немецким центрам занятости за весь прошлый год не удалось трудоустроить ни одного украинца,... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T16:01+0300

2024-11-01T16:01+0300

2024-11-01T16:24+0300

экономика

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. В ФРГ потерпела фиаско программа трудоустройства граждан Украины: немецким центрам занятости за весь прошлый год не удалось трудоустроить ни одного украинца, прошедшего интеграционный курс. Об этом рассказывается в публикации издания Bild со ссылкой на аудиторский отчет Федерального аудиторского ведомства. Как сообщается, сегодня в Германии получают пособия около 720 тысяч граждан, включая полмиллиона трудоспособных. По данным Федерального аудиторского ведомства, каждый месяц на выплаты пособий этим украинцам направляется €539 млн. И это при том, что в ноябре 2022 года, то есть через девять месяцев после начала СВО, немецкий бюджет тратил на выплаты беженцем с Украины €445 млн. В связи с этим Bild констатирует: "Таким образом, число получателей пособий продолжает расти". Вместе с тем издание подчеркивает, что в прошлом году лишь 20% выпускников интеграционных курсов получили от центров занятости предложение об устройстве на работу - и ни один из выпускников так и не вышел на работу. В нынешнем же году предложения о трудоустройстве получили 40% выпускников курсов, а на работу вышли меньше одного процента. Также Bild отмечает, что центры занятости безо всякой проверки принимали заявления от получателей пособий, называвших трудоустройство для себя неприемлемым.

https://1prime.ru/20241030/ukraina-852510596.html

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