Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Центры занятости ФРГ в 2023 году не трудоустроили ни одного украинца - 01.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241101/ukraintsy-852546476.html
Центры занятости ФРГ в 2023 году не трудоустроили ни одного украинца
Центры занятости ФРГ в 2023 году не трудоустроили ни одного украинца - 01.11.2024, ПРАЙМ
Центры занятости ФРГ в 2023 году не трудоустроили ни одного украинца
В ФРГ потерпела фиаско программа трудоустройства граждан Украины: немецким центрам занятости за весь прошлый год не удалось трудоустроить ни одного украинца,... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T16:01+0300
2024-11-01T16:24+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. В ФРГ потерпела фиаско программа трудоустройства граждан Украины: немецким центрам занятости за весь прошлый год не удалось трудоустроить ни одного украинца, прошедшего интеграционный курс. Об этом рассказывается в публикации издания Bild со ссылкой на аудиторский отчет Федерального аудиторского ведомства. Как сообщается, сегодня в Германии получают пособия около 720 тысяч граждан, включая полмиллиона трудоспособных. По данным Федерального аудиторского ведомства, каждый месяц на выплаты пособий этим украинцам направляется €539 млн. И это при том, что в ноябре 2022 года, то есть через девять месяцев после начала СВО, немецкий бюджет тратил на выплаты беженцем с Украины €445 млн. В связи с этим Bild констатирует: "Таким образом, число получателей пособий продолжает расти". Вместе с тем издание подчеркивает, что в прошлом году лишь 20% выпускников интеграционных курсов получили от центров занятости предложение об устройстве на работу - и ни один из выпускников так и не вышел на работу. В нынешнем же году предложения о трудоустройстве получили 40% выпускников курсов, а на работу вышли меньше одного процента. Также Bild отмечает, что центры занятости безо всякой проверки принимали заявления от получателей пособий, называвших трудоустройство для себя неприемлемым.
https://1prime.ru/20241030/ukraina-852510596.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика
16:01 01.11.2024 (обновлено: 16:24 01.11.2024)
 
Центры занятости ФРГ в 2023 году не трудоустроили ни одного украинца

Центры занятости ФРГ в 2023 г не трудоустроили ни одного украинца после курсов

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. В ФРГ потерпела фиаско программа трудоустройства граждан Украины: немецким центрам занятости за весь прошлый год не удалось трудоустроить ни одного украинца, прошедшего интеграционный курс. Об этом рассказывается в публикации издания Bild со ссылкой на аудиторский отчет Федерального аудиторского ведомства.
Как сообщается, сегодня в Германии получают пособия около 720 тысяч граждан, включая полмиллиона трудоспособных. По данным Федерального аудиторского ведомства, каждый месяц на выплаты пособий этим украинцам направляется 539 млн. И это при том, что в ноябре 2022 года, то есть через девять месяцев после начала СВО, немецкий бюджет тратил на выплаты беженцем с Украины 445 млн.
В связи с этим Bild констатирует: "Таким образом, число получателей пособий продолжает расти".
Вместе с тем издание подчеркивает, что в прошлом году лишь 20% выпускников интеграционных курсов получили от центров занятости предложение об устройстве на работу - и ни один из выпускников так и не вышел на работу. В нынешнем же году предложения о трудоустройстве получили 40% выпускников курсов, а на работу вышли меньше одного процента.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
На Западе предрекли Германии серьезные проблемы из-за Украины
30 октября, 15:54
Также Bild отмечает, что центры занятости безо всякой проверки принимали заявления от получателей пособий, называвших трудоустройство для себя неприемлемым.
 
Экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала