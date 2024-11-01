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Банк России обозначил курс доллара, евро и юаня на 2 ноября
Банк России обозначил курс доллара, евро и юаня на 2 ноября - 01.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил курс доллара, евро и юаня на 2 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на субботу, вырос на 3,26 копейки - до 13,6394 рубля, курс доллара - на 41,76 копейки, до 97,4402 рубля, курс | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T18:18+0300
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экономика
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на субботу, вырос на 3,26 копейки - до 13,6394 рубля, курс доллара - на 41,76 копейки, до 97,4402 рубля, курс евро - на 31,84 копейки, до 105,8415 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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Банк России обозначил курс доллара, евро и юаня на 2 ноября
ЦБ: официальный курс юаня на субботу - 13,64, доллара - 97,44, евро - 105,84 руб
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на субботу, вырос на 3,26 копейки - до 13,6394 рубля, курс доллара - на 41,76 копейки, до 97,4402 рубля, курс евро - на 31,84 копейки, до 105,8415 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
Песков назвал прагматичной позицию США в отношении сделок с банками России
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.