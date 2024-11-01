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Российские банки поднимают ставки по вкладам. Уже обещают 25%

Российские банки поднимают ставки по вкладам. Уже обещают 25% - 01.11.2024, ПРАЙМ

Российские банки поднимают ставки по вкладам. Уже обещают 25%

Российские банки после решения ЦБ по денежно-кредитной политике увеличивают доходность своих вкладов, один из крупных игроков уже обещает 25% годовых, но при... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T15:50+0300

2024-11-01T15:50+0300

2024-11-01T15:51+0300

экономика

банки

ставки

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российские банки после решения ЦБ по денежно-кредитной политике увеличивают доходность своих вкладов, один из крупных игроков уже обещает 25% годовых, но при выполнении клиентами ряда условий, выяснило РИА Новости на основе сообщений кредитных организаций. Банк России на прошлой неделе повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. После этого Сбербанк увеличил максимальные ставки по популярным вкладам до 21% годовых при выполнении ряда условий. Для премиальных клиентов максимальная ставка по депозитам достигла 22%. ВТБ также повысил ставки по депозитам в рублях - в среднем на 1 процентный пункт, максимальная теперь 22% годовых. В число банков, которые подняли ставки по депозитам после решения регулятора, также вошли "Абсолют банк" (увеличил ставку до 22% по самым популярным продуктам) и ПСБ (его ставки в среднем выросли на 2 процентных пункта, максимальная теперь составляет 21,6% годовых). А Совкомбанк, объявляя о повышении ставок по вкладам на этой неделе, заявил, что максимальная может достичь 25% годовых, но при выполнении определенных условий. При этом базовая ставка там - до 22% годовых. Также о повышении привлекательности вкладов рассказали в "МТС Банке", ставки там выросли в диапазоне от 1,3 до 2 процентных пунктов в зависимости от срока размещения средств. Максимальная для обычных клиентов может достичь 22,3% годовых при размещении на срок 181 день. При этом для премиальных ставка составит уже 22,5%. Банк "Дом.РФ" дважды на этой неделе заявлял о повышении максимальной ставки по вкладу- конструктору (от 1 миллиона рублей без опций пополнения и снятия с выплатой в конце срока на один год). Сначала - до 22,1%, а затем уже до 22,4% годовых. Альфа-банк повысил ставки по вкладам в рублях до 22% годовых, причем максимальную можно получить при размещении средств на шесть месяцев. Т-Банк сообщил, что поднял ставки по вкладам в рублях сроком от двух до 24 месяцев, если они будут открыты или пролонгированы 31 октября или позже. Максимальная ставка может достичь 21% при открытии вклада на три месяца (ранее 18%). На текущей неделе и "Ак Барс банк" сообщил о повышении своих ставок, указав, что базовая составит 19,5%, а вклад, открытый на шесть месяцев, может приносить доходность до 21%.

https://1prime.ru/20241031/sberbank-852529537.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, ставки