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Российские банки поднимают ставки по вкладам. Уже обещают 25% - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Российские банки поднимают ставки по вкладам. Уже обещают 25%
Российские банки поднимают ставки по вкладам. Уже обещают 25% - 01.11.2024, ПРАЙМ
Российские банки поднимают ставки по вкладам. Уже обещают 25%
Российские банки после решения ЦБ по денежно-кредитной политике увеличивают доходность своих вкладов, один из крупных игроков уже обещает 25% годовых, но при... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T15:50+0300
2024-11-01T15:51+0300
экономика
банки
ставки
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российские банки после решения ЦБ по денежно-кредитной политике увеличивают доходность своих вкладов, один из крупных игроков уже обещает 25% годовых, но при выполнении клиентами ряда условий, выяснило РИА Новости на основе сообщений кредитных организаций. Банк России на прошлой неделе повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. После этого Сбербанк увеличил максимальные ставки по популярным вкладам до 21% годовых при выполнении ряда условий. Для премиальных клиентов максимальная ставка по депозитам достигла 22%. ВТБ также повысил ставки по депозитам в рублях - в среднем на 1 процентный пункт, максимальная теперь 22% годовых. В число банков, которые подняли ставки по депозитам после решения регулятора, также вошли "Абсолют банк" (увеличил ставку до 22% по самым популярным продуктам) и ПСБ (его ставки в среднем выросли на 2 процентных пункта, максимальная теперь составляет 21,6% годовых). А Совкомбанк, объявляя о повышении ставок по вкладам на этой неделе, заявил, что максимальная может достичь 25% годовых, но при выполнении определенных условий. При этом базовая ставка там - до 22% годовых. Также о повышении привлекательности вкладов рассказали в "МТС Банке", ставки там выросли в диапазоне от 1,3 до 2 процентных пунктов в зависимости от срока размещения средств. Максимальная для обычных клиентов может достичь 22,3% годовых при размещении на срок 181 день. При этом для премиальных ставка составит уже 22,5%. Банк "Дом.РФ" дважды на этой неделе заявлял о повышении максимальной ставки по вкладу- конструктору (от 1 миллиона рублей без опций пополнения и снятия с выплатой в конце срока на один год). Сначала - до 22,1%, а затем уже до 22,4% годовых. Альфа-банк повысил ставки по вкладам в рублях до 22% годовых, причем максимальную можно получить при размещении средств на шесть месяцев. Т-Банк сообщил, что поднял ставки по вкладам в рублях сроком от двух до 24 месяцев, если они будут открыты или пролонгированы 31 октября или позже. Максимальная ставка может достичь 21% при открытии вклада на три месяца (ранее 18%). На текущей неделе и "Ак Барс банк" сообщил о повышении своих ставок, указав, что базовая составит 19,5%, а вклад, открытый на шесть месяцев, может приносить доходность до 21%.
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банки, ставки
Экономика, Банки, ставки
15:50 01.11.2024 (обновлено: 15:51 01.11.2024)
 
Российские банки поднимают ставки по вкладам. Уже обещают 25%

Российские банки поднимают ставки по вкладам, один из крупных уже обещает 25%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российские банки после решения ЦБ по денежно-кредитной политике увеличивают доходность своих вкладов, один из крупных игроков уже обещает 25% годовых, но при выполнении клиентами ряда условий, выяснило РИА Новости на основе сообщений кредитных организаций.
Банк России на прошлой неделе повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. После этого Сбербанк увеличил максимальные ставки по популярным вкладам до 21% годовых при выполнении ряда условий. Для премиальных клиентов максимальная ставка по депозитам достигла 22%. ВТБ также повысил ставки по депозитам в рублях - в среднем на 1 процентный пункт, максимальная теперь 22% годовых.
В число банков, которые подняли ставки по депозитам после решения регулятора, также вошли "Абсолют банк" (увеличил ставку до 22% по самым популярным продуктам) и ПСБ (его ставки в среднем выросли на 2 процентных пункта, максимальная теперь составляет 21,6% годовых). А Совкомбанк, объявляя о повышении ставок по вкладам на этой неделе, заявил, что максимальная может достичь 25% годовых, но при выполнении определенных условий. При этом базовая ставка там - до 22% годовых.
Также о повышении привлекательности вкладов рассказали в "МТС Банке", ставки там выросли в диапазоне от 1,3 до 2 процентных пунктов в зависимости от срока размещения средств. Максимальная для обычных клиентов может достичь 22,3% годовых при размещении на срок 181 день. При этом для премиальных ставка составит уже 22,5%.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
В "Сбере" рассказали о влиянии ставки ЦБ на финрезультаты банка
Вчера, 15:45
Банк "Дом.РФ" дважды на этой неделе заявлял о повышении максимальной ставки по вкладу- конструктору (от 1 миллиона рублей без опций пополнения и снятия с выплатой в конце срока на один год). Сначала - до 22,1%, а затем уже до 22,4% годовых. Альфа-банк повысил ставки по вкладам в рублях до 22% годовых, причем максимальную можно получить при размещении средств на шесть месяцев.
Т-Банк сообщил, что поднял ставки по вкладам в рублях сроком от двух до 24 месяцев, если они будут открыты или пролонгированы 31 октября или позже. Максимальная ставка может достичь 21% при открытии вклада на три месяца (ранее 18%). На текущей неделе и "Ак Барс банк" сообщил о повышении своих ставок, указав, что базовая составит 19,5%, а вклад, открытый на шесть месяцев, может приносить доходность до 21%.
 
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