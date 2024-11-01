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Володин рассказал, как США протаскивают коррупционеров на посты в ЕС - 01.11.2024, ПРАЙМ
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Володин рассказал, как США протаскивают коррупционеров на посты в ЕС
Володин рассказал, как США протаскивают коррупционеров на посты в ЕС - 01.11.2024, ПРАЙМ
Володин рассказал, как США протаскивают коррупционеров на посты в ЕС
Власти Соединенных Штатов протаскивают на все руководящие посты в Евросоюзе политиков, которые ранее были замешали в коррупционных махинациях. Об этом рассказал | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T10:15+0300
2024-11-01T10:15+0300
россия
ес
вячеслав володин
коррупция
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов протаскивают на все руководящие посты в Евросоюзе политиков, которые ранее были замешали в коррупционных махинациях. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.Депутат подчеркнул, что подобные действия Вашингтона обусловлены тем, что в ЕС ему нужны управляемые и послушные. По его словам, так и формировался обновленный состав Еврокомиссии. "Причины понятны: ему (Вашингтону - ред.) нужны управляемые и послушные. Они готовы проводить и принимать любые выгодные для США решения в ущерб гражданам и европейским государствам", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. В этой связи Володин привел несколько фактов. Например, глава Еврокомиссии "Урсула фон дер Ляйен, по инициативе которой была произведена масштабная закупка 4,5 миллиарда доз вакцины от коронавируса, которая на тот момент не прошла необходимые испытания. Как добавил спикер Госдумы, только благодаря широкой огласке скандал перерос в следственные действия в отношении не только генерального директора фармацевтической компании, но и мужа фон дер Ляйен.Володин подчеркнул, что коррупция постепенно съедает европейские институты.
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россия, ес, вячеслав володин, коррупция
РОССИЯ, ЕС, Вячеслав Володин, коррупция
10:15 01.11.2024
 
Володин рассказал, как США протаскивают коррупционеров на посты в ЕС

Володин: США протащили на руководящие посты ЕС политиков, замешанных в коррупции

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов протаскивают на все руководящие посты в Евросоюзе политиков, которые ранее были замешали в коррупционных махинациях. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.
Депутат подчеркнул, что подобные действия Вашингтона обусловлены тем, что в ЕС ему нужны управляемые и послушные. По его словам, так и формировался обновленный состав Еврокомиссии.
"Причины понятны: ему (Вашингтону - ред.) нужны управляемые и послушные. Они готовы проводить и принимать любые выгодные для США решения в ущерб гражданам и европейским государствам", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
В этой связи Володин привел несколько фактов. Например, глава Еврокомиссии "Урсула фон дер Ляйен, по инициативе которой была произведена масштабная закупка 4,5 миллиарда доз вакцины от коронавируса, которая на тот момент не прошла необходимые испытания. Как добавил спикер Госдумы, только благодаря широкой огласке скандал перерос в следственные действия в отношении не только генерального директора фармацевтической компании, но и мужа фон дер Ляйен.
Володин подчеркнул, что коррупция постепенно съедает европейские институты.
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